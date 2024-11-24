Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu đô thị The Seasons, Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc và phát triển các khách hàng hiện tại, khai thác và phân tích dữ liệu khách,hàng sẵn có để xác định mục tiêu hằng ngày, tuần, tháng, năm.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng trong khu vực phân công.

Cung cấp thông tin cho khách hàng về các chương trình khuyến mãi, các giải pháp kinh doanh tối đa hóa các lợi thế cạnh tranh nhằm nâng cao tần suất mua hàng của khách hàng.

Tiếp nhận đơn hàng hằng ngày, Điều phối nhân viên soạn hàng, đảm bảo giao hàng cho đối tác đúng hẹn.

Theo dõi công nợ của khách hàng.

Lập kế hoạch: Theo dõi tình trạng bán hàng của khách hàng để lên kế hoạch tiếp cận bán hàng nhằm đạt được chỉ tiêu về doanh thu , khách hàng theo tháng, năm .

Đánh giá, khen, thưởng tạo động lực cho nhân viên cấp dưới.

Báo cáo doanh số/lợi nhuận định kỳ cho giám đốc siêu thị/quản lý bộ phận bán hàng B2B.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 1 – 2 năm ở vị trí tương đương

- Tính cách: Hoạt bát, chịu khó, chịu áp lực cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần

- Học vấn: Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc ngành nghề liên quan

- Khóa học: Bán hàng, dịch vụ khách hàng...

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn là lợi thế

- Phần mềm: Vi tính văn phòng

- Yêu cầu khác: Giao tiếp tốt, khả năng quản lý, am hiểu khách hàng trong khu vực, tâm lý khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13+..

- Phụ cấp cơm 50.000/ngày

- Phụ cấp ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn) lên tới 2.000.000/tháng.

- Được làm việc trong môi năng động

- BHXH, BHYT, BHTN trên tổng lương, bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Các chế độ phúc lợi khác của công ty và công đoàn (hiếu hỉ, sinh nhật, Lễ, Tết,vv ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

