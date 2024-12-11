Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Kỹ Thuật Lắp Máy - Điện Cơ Miền Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 246 Vĩnh Phú 38A, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng biện pháp an toàn thi công tại công trường: kiểm tra điều kiện thi công, khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm, tham gia họp công tác an toàn với chủ đầu tư và Nhà máy, đề xuất các nội quy, quy định về ATLĐ cho công trường, bố trí biển báo tại các khu vực thi công....

Giám sát công tác ATLĐ, PCCC và VSMT chung tại khu vực thi công, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Kiểm tra độ an toàn của thiết bị trước khi sử dụng.

Tham gia họp an toàn hàng tuần theo lịch của Nhà máy

Các nhiệm vụ khác được phân công của cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành về ATLĐ, quản lý an toàn, kỹ thuật hoặc 1 số ngành học liên quan khác

Có chứng chỉ Giám sát ATLĐ nhóm 2 theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nắm vững kiến thức HSE

Có kinh nghiệm giám sát ATLĐ tại công trường, kỹ năng giải quyết vấn đề

Có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Lắp Máy - Điện Cơ Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: Các ứng viên đủ điều kiện sẽ hưởng mức lương cao theo năng lực

+ Thời gian làm việc 8h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, có thể tăng ca theo yêu cầu công việc để đáp ứng tiến độ công trình. Công ty sẽ trả thêm tiền làm ngoài giờ theo quy định pháp luật hiện hành.

+ Được trang bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công việc.

+ Được đào tạo và hướng dẫn công việc

+ Có rất nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và học tập bồi dưỡng kiến thức

+ Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

+Phép năm, lễ, Tết theo quy định hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Lắp Máy - Điện Cơ Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin