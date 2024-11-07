Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Kỹ sư cấp thoát nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG

Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Lập tiến độ thi công, Biện pháp thi công
Lập kế hoạch và quản lý quá trình thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình
Sắp xếp công việc trên công trường
Đánh giá và báo cáo với cấp trên tiến độ thi công
Chị trách nhiệm về an toàn lao động, PCC trên công trường theo qui định của nhà nước và công ty
Lập Hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh toán, quyết toán với CĐT và với các thầu phụ
Dự án tuyển dụng: Dự án Cấp thoát nước Thành phố Hạ Long

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính qui chuyên ngành cấp thoát nước, môi trường nước
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hiện trường
Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành xây dựng
Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ thi công
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Có thể đi công trường theo điều động
Sức khỏe đảm bảo công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực: 16.000.000đ – 22.000.000 đồng
Phụ cấp ăn, ở theo công trình
Tham gia vào các dự án xây dựng ngành nước, cấp thoát nước, xử lý nước thải có quy mô vừa và lớn, đúng chuyên môn.
Được công ty mua gói bảo hiểm sức khoẻ cao cấp, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, du lịch – nghỉ mát hàng năm
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN....phép năm theo qui định
Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty
Trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ công việc
Môi trường làm việc ổn định, anh em đồng nghiệp hoà đồng, cơ hội phát triển cao
Và các chế độ khác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

