Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Lập tiến độ thi công, Biện pháp thi công

Lập kế hoạch và quản lý quá trình thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình

Sắp xếp công việc trên công trường

Đánh giá và báo cáo với cấp trên tiến độ thi công

Chị trách nhiệm về an toàn lao động, PCC trên công trường theo qui định của nhà nước và công ty

Lập Hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh toán, quyết toán với CĐT và với các thầu phụ

Dự án tuyển dụng: Dự án Cấp thoát nước Thành phố Hạ Long

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính qui chuyên ngành cấp thoát nước, môi trường nước

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hiện trường

Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành xây dựng

Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ thi công

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Có thể đi công trường theo điều động

Sức khỏe đảm bảo công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực: 16.000.000đ – 22.000.000 đồng

Phụ cấp ăn, ở theo công trình

Tham gia vào các dự án xây dựng ngành nước, cấp thoát nước, xử lý nước thải có quy mô vừa và lớn, đúng chuyên môn.

Được công ty mua gói bảo hiểm sức khoẻ cao cấp, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, du lịch – nghỉ mát hàng năm

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN....phép năm theo qui định

Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty

Trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ công việc

Môi trường làm việc ổn định, anh em đồng nghiệp hoà đồng, cơ hội phát triển cao

Và các chế độ khác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.