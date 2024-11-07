Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ ECO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 19, tòa nhà Ngọc Khánh, số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giám sát thi công lắp đặt, công tác vận hành chuyển giao công nghệ.

- Lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán.

- Công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

- Địa điểm làm việc: Tầng 19, tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời gian thử việc: 01-02 tháng.

- Kinh nghiệm: 1 năm.

- Ứng viên độ tuổi từ 1990 - 2000

- Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

- Tinh thần làm việc chuyên nghiệp, có thái độ cầu thị trong công việc.

- Có kỹ năng quản lý thời gian tốt, đảm bảo tiến độ dự án.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết thứ 6 hàng tuần.

Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ ECO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn. ( Dao động 10-15tr)

- Được đào tạo và tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển bản thân.

- Được hưởng đầy đủ chế độ lương, thưởng lễ tết, đóng BHXH theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ ECO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.