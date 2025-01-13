Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 12, tòa nhà CMC, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra bản vẽ, triển khai giám sát các hạng mục thi công cơ điện theo đúng kỹ thuật, chủng loại vật tư đã được phê duyệt và cấp phát;
- Bóc tách vật tư, khối lượng, hỏi báo giá vật tư, thiết bị của công trình;
- Giám sát các nhà thầu phụ, đội thi công cơ điện;
- Kiểm soát vật tư xuất nhập của công trình;
- Nghiệm thu công việc, hạng mục công trình, kiểm tra và chạy thử, làm hồ sơ thanh quyết toán theo quy định;
- Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thi công tại hiện trường;
- Các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công tác giám sát thi công hệ thống Cơ Điện.
- Thành thạo MS office, Auto Cad và các phần mềm chuyên ngành khác.
- Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
Tại Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
