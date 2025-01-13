Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm tra bản vẽ, triển khai giám sát các hạng mục thi công cơ điện theo đúng kỹ thuật, chủng loại vật tư đã được phê duyệt và cấp phát;

- Bóc tách vật tư, khối lượng, hỏi báo giá vật tư, thiết bị của công trình;

- Giám sát các nhà thầu phụ, đội thi công cơ điện;

- Kiểm soát vật tư xuất nhập của công trình;

- Nghiệm thu công việc, hạng mục công trình, kiểm tra và chạy thử, làm hồ sơ thanh quyết toán theo quy định;

- Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thi công tại hiện trường;

- Các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của Quản lý.