Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam

Kỹ sư cấp thoát nước

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, tòa nhà CMC, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra bản vẽ, triển khai giám sát các hạng mục thi công cơ điện theo đúng kỹ thuật, chủng loại vật tư đã được phê duyệt và cấp phát;
- Bóc tách vật tư, khối lượng, hỏi báo giá vật tư, thiết bị của công trình;
- Giám sát các nhà thầu phụ, đội thi công cơ điện;
- Kiểm soát vật tư xuất nhập của công trình;
- Nghiệm thu công việc, hạng mục công trình, kiểm tra và chạy thử, làm hồ sơ thanh quyết toán theo quy định;
- Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thi công tại hiện trường;
- Các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** YÊU CẦU:
- Giới tính: Nam
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công tác giám sát thi công hệ thống Cơ Điện.
- Thành thạo MS office, Auto Cad và các phần mềm chuyên ngành khác.
- Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

Tại Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam

Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà CMC, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-cap-thoat-nuoc-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job301087
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG
Hạn nộp: 10/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC
Hạn nộp: 25/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG
Hạn nộp: 10/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC
Hạn nộp: 25/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
500 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Lotte Shopping Plaza Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 17 Triệu Lotte Shopping Plaza Vietnam
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Himep làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,200 USD Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Himep
700 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Japan Construction Management Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Lotte Shopping Plaza Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Lotte Shopping Plaza Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Combitek Vietnam Technology Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD Combitek Vietnam Technology Joint Stock Company
Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty Cổ phần INNO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty Cổ phần INNO
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
14 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Alphanam Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Japan Construction Management Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TANACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TANACO
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG VT-HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG VT-HOUSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty TNHH Theta Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Theta Engineering
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Alphaco Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Alphaco Hà Nội
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty TNHH Theta Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Theta Engineering
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm