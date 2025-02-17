Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 33 Tràng Thi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hòa Chính chiêu mộ nhân tài cho vị trí KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC CHỮA CHÁY

1. SỐ LƯỢNG: 01 người

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Thiết kế hệ thống chữa cháy nhà xưởng công nghiệp theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành

• Phối hợp và hỗ trợ bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế dự án đảm nhiệm

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. YÊU CẦU:

• Tốt nghiệp chuyên ngành khối kỹ thuật: Cấp thoát nước, PCCC, xây dựng, cơ khí

• Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm làm thiết kế về cấp thoát nước chữa cháy nhà xưởng.

• Nắm được hệ thống phòng cháy chữa cháy trong nhà xưởng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin