Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa Chính
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 33 Tràng Thi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hòa Chính chiêu mộ nhân tài cho vị trí KỸ SƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC CHỮA CHÁY
1. SỐ LƯỢNG: 01 người
2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Thiết kế hệ thống chữa cháy nhà xưởng công nghiệp theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành
• Phối hợp và hỗ trợ bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế dự án đảm nhiệm
3. YÊU CẦU:
3. YÊU CẦU:
• Tốt nghiệp chuyên ngành khối kỹ thuật: Cấp thoát nước, PCCC, xây dựng, cơ khí
• Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm làm thiết kế về cấp thoát nước chữa cháy nhà xưởng.
• Nắm được hệ thống phòng cháy chữa cháy trong nhà xưởng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
