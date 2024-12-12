Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Quản lý và thi công hệ thống cấp thoát nước
Lập shopdrawing
Bóc tách khối lượng
Lập BVHC, hồ sơ thanh quyết toán
Giám sát hiện trường
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức:
Có kinh nghiệm thi công triển khai cấp thoát nước nhà cao tầng;
Kiểm tra tính toán được thiết kế trong phạm vi chuyên ngành.
Kĩ năng:
Thành thạo words, Excell, Autocad,........
Khả năng
Thích nghi nhanh với việc hiện trường, văn phòng, làm việc nhóm
Tính cách
Trung thực, thẳng thắn, nhiệt tình, ...
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 15-25tr
BHXH, BHTN 24/7, các chế độ phúc lợi theo quy định
Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
