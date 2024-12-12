Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý và thi công hệ thống cấp thoát nước

Lập shopdrawing

Bóc tách khối lượng

Lập BVHC, hồ sơ thanh quyết toán

Giám sát hiện trường

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:

Có kinh nghiệm thi công triển khai cấp thoát nước nhà cao tầng;

Kiểm tra tính toán được thiết kế trong phạm vi chuyên ngành.

Kĩ năng:

Thành thạo words, Excell, Autocad,........

Khả năng

Thích nghi nhanh với việc hiện trường, văn phòng, làm việc nhóm

Tính cách

Trung thực, thẳng thắn, nhiệt tình, ...

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15-25tr

BHXH, BHTN 24/7, các chế độ phúc lợi theo quy định

Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin