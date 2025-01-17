Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Lotte Shopping Plaza Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. An toàn PCCC

• Quản lý và kiểm tra định kỳ các hệ thống, trang thiết bị PCCC, báo cáo đề xuất phương án xử lý.

• Kiểm soát, kiểm tra an toàn PCCC định kỳ trong khu vực gian hàng, nhà hàng và không gian TTTM.

• Quản lý an toàn PCCC và kiểm tra các nhà thầu vào thi công trong Lotte Department Store.

• Làm việc với cơ quan về PCCC trong các đợt kiểm tra định kỳ...

• Hỗ trợ xử lý các hạng mục kỹ thuật chung.

• Thực hiện đào tạo Tuân thủ cho các nhu cầu nội bộ

2. Kiểm tra và phê duyệt bản vẽ PCCC

• Hỗ trợ các gian hàng, nhà hàng hoàn thiện bản vẽ thi công và giấy nghiệm thu liên quan đến hạng mục PCCC.

3. Bồi dưỡng, huấn luyện

• Đào tạo kiến thức an toàn PCCC cho nhân viên mới của các gian hàng trong Lotte, Nhân viên của Nhà thầu làm việc tại TTTM, các đối tượng khác theo sự phân công của phòng ban.

4. Các nhiệm vụ hỗ trợ khác liên quan đến PCCC theo sự phân công.