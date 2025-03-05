Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu

Mức lương Đến 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Đến 60 Triệu

Cơ hội trở thành Core member cho dự án triển khai lâu dài của Khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam (quy mô team nhân sự 20-30 người).

Thời gian làm việc:Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30- 18h, nghỉ trưa 1,5h)

Là cầu nối giữa khách hàng ở Nhật Bản & đội dự án ở Việt Nam.

Trao đổi với khách hàng lấy thông tin dự án, tài liệu yêu cầu, xác nhận lại thông tin và báo cáo với khách hàng tiến độ dự án theo các loại hình báo cáo.

Đề xuất phương án kỹ thuật,tiến hành thiết kế cơ bản,chi tiết dự án.

Truyền đạt nội dung dự án về cho team member phía Việt Nam.

Lập kế hoạch giám sát tiến độ thực hiên dự án, điều phối nguồn lực, quản lý đội nhóm, quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra của dự án trước khi deliverycho khách hàng.

Trao khách hàng, Q&A, giải quyết các vấn đề phát sinh trong dự án, và các vấn đề sau khi bàn giao.

Các công việc liên quan hết theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tiếng Nhật sử dụng thành thạo (trình độ tương đương N2 trở lên), có nền tảng kiến thức Công nghệ thông tin tốt.

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kỹ sư cầu nối (BrSE) hoặc kinh nghiệm code ngôn ngữ bất kỳ, ưu tiên Java.

Có khả năng tư duy logic tốt.

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.

Review năng lực, xem xét đãi ngộ hàng năm.

Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: máy tính, ...; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái

Hệ số hưởng lương tháng 13 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án.

Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...

12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày.

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty

Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe.

Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

