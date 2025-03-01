Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Trở thành Kỹ sư cầu nối cho dự án giữa đội phát triển ở Việt Nam với khách hàng Nhật Bản
Trao đổi trực tiếp với khách hàng qua email, skype (hoặc chatwork, slack) để điều chỉnh thống nhất yêu cầu
Quản lý tiến độ dự án, báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và quản lý dự án
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Địa điểm làm việc: Tầng 8, khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên Hacinco, P Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Phỏng vấn 01 vòng (Tiếng Nhật + Tiếng Việt)

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 02 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Kỹ sư cầu nối
Giao tiếp tốt bằng tiêng Nhật trong công việc, tương đương N2 trở lên (bắt buộc)
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Nhật Bản
Ưu tiên tốt nghiệp các trường Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin
Có khả năng lập kế hoạch và quản lý tốt, ham học hỏi, cầu tiến

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn (upto 40M/ tháng) + Thưởng dự án
upto 40M/ tháng
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2.5 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ…
Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Tinhvan Care
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
ĐẶC BIỆT:
Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được nhận thưởng công ty ngay khi đạtchứng chỉ
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

