Tuyển Kỹ sư cầu nối Nextop Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nextop Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Nextop Co., Ltd

Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Nextop Co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1203

- 1206 và 1208, 12 Floor, Keangnam Landmark 72, Pham Hung, Me Tri, Nam Tu Liem, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận

Dịch các tài liệu kỹ thuật về IT và dịch trong các buổi họp với các đối tác người Nhật;
Là cầu nối trao đổi giữa khách hàng và đội dự án;
Trao đổi với khách hàng để lấy yêu cầu, phân tích yêu cầu và đề xuất giải pháp;
Tạo các tài liệu SRS về luồng nghiệp vụ để chuyển giao cho đội phát triển phần mềm;
Kết hợp với PM lên kế hoạch và giảm sát tiến độ dự án;
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra của dự án trước khi bàn giao cho khách hàng;
Thực hiện các công việc khác theo như yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc có nền tảng kiến thức CNTT tốt;
Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên, ưu tiên N1; Dịch nói, dịch viết thành thạo;
Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí BrSE hoặc PM cho các công ty CNTT Nhật Bản;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống tài chính, ngân hàng của Nhật Bản;
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm onsite cho các công ty CNTT ở Nhật;
Xây dựng và duy trì tốt các mối quan hệ với khách hàng người Nhật;
Có khả năng quản lý kế hoạch dự án, khả năng đàm phán và thuyết phục;
Chủ động, tư duy tích cực và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại Nextop Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh kèm các quyền lợi đi kèm (dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm làm việc);
Thời gian làm việc: 9:00 - 17:00 (5 ngày/ tuần);
Thưởng : 2 lần/ năm (tương đương 2 tháng lương) và thưởng doanh thu 1 lần/ năm (tương đương lên đến 3 tháng lương);
Được đóng bảo hiểm đầy đủ trên 100% lương theo quy định của Luật lao động;
Hưởng 100% lương trong giai đoạn thử việc;
Review lương: 2 lần/năm dựa trên những cống hiến và kết quả công việc của cá nhân;
Trợ cấp sắc đẹp cho nhân viên nữ: 50USD/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nextop Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nextop Co., Ltd

Nextop Co., Ltd

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1203-1205, 12 Floor, Keangnam Landmark 72, Pham Hung, Me Tri, Nam Tu Liem

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

