Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần BEE TECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

■ Quản lý công việc phát triển dự án

Nắm được nội dung của các tài liệu, thông số kỹ thuật từ phía Nhật Bản và truyền đạt lại một cách dễ hiểu.

Tạo tài liệu Basic design (flowchart, UML, sơ đồ trình tự/sequence diagram) của tổng thể hệ thống dựa trên nội dung được chốt trong định nghĩa yêu cầu.

Quản lý tiến độ của các dự án phát triển được giao.

Xem xét tài liệu các hạng mục kiểm thử tích hợp/integration testing, thực hiện UAT và đảm bảo chất lượng.

■ Hỗ trợ thành viên team dự án phát triển Việt Nam

Hiểu rõ nội dung câu hỏi/vấn đề cần trao đổi và phản hồi một cách dễ hiểu.

Trong trường hợp không thể đưa ra quyết định, sẽ xem xét nội dung và trao đổi với các thành viên phía Nhật Bản để cố gắng giải quyết vấn đề.

Hoạt động cải tiến nhằm nâng cao năng suất/chất lượng/hiệu suất phát triển/năng lực kỹ thuật trong công ty con tại Việt Nam.

■ Hoạt động đào tạo và cải tiến hoạt động phát triển

Đào tạo và hướng dẫn BrSE tương lai.

Đưa ra các đề xuất nội bộ để cải thiện hoạt động phát triển offshore.

■ Môi trường phát triển:

Sử dụng: Server side: Node.js, FastAPI, Laravel, front-end: React,Next.js,Vue.js, React Native, Flutter, iOS, Android

Quản lý source-code: Github

Quản lý dự án: Backlog, Trello

Test: Unit Test, UI Test, Automation Test

CI: CircleCi, Github Action, bitrise

Infrastructure (cơ sở hạ tầng): AWS・GCP

Trao đổi nội bộ: Chatwork, Slack

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

■ Kỹ năng/kinh nghiệm bắt buộc

Kỹ năng/kinh nghiệm bắt buộc

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vai trò BrSE/PM của dự án.

Kinh nghiệm quản lý trong quản lý tiến độ, quản lý chất lượng.

Kinh nghiệm tạo basic design và thực hiện kiểm thử/testing.

Năng lực tiếng Nhật từ N2 trở lên, sử dụng tốt cả 4 kỹ năng trong công việc.

■ Ưu tiên

Ưu tiên

Có kinh nghiệm với AWS, GCP

Upload app lên App Store, Play Console

Kinh nghiệm thực hiện các hoạt động cải tiến trong hoạt động phát triển với quy trình PDCA.

Có kinh nghiệm đào tạo nhân viên.

■ Chân dung nhân sự muốn tìm kiếm

Chân dung nhân sự muốn tìm kiếm

Thái độ tích cực không ngừng đối mặt với thách thức để mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng.

Tích cực giao tiếp với các thành viên khác trong công ty để chủ động tiếp cận, hoàn thành các dự án phát triển mà mình tham gia.

Suy nghĩ thấu đáo về mục tiêu bản thân đang hướng tới mình muốn trở thành người như thế nào để luôn luôn có những cải tiến mang lại ảnh hưởng.

Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng và review tăng lương 2 lần/năm

Ca làm việc linh hoạt: 8h-17h30; 8h30 – 18h

Kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/lần

BHXH, BHYT, BHTN mức cao, đảm bảo quyền lợi người lao động.

Trợ cấp hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch công ty 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA

