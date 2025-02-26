Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần BEE TECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA
- Hà Nội: 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
■ Quản lý công việc phát triển dự án
Nắm được nội dung của các tài liệu, thông số kỹ thuật từ phía Nhật Bản và truyền đạt lại một cách dễ hiểu.
Tạo tài liệu Basic design (flowchart, UML, sơ đồ trình tự/sequence diagram) của tổng thể hệ thống dựa trên nội dung được chốt trong định nghĩa yêu cầu.
Quản lý tiến độ của các dự án phát triển được giao.
Xem xét tài liệu các hạng mục kiểm thử tích hợp/integration testing, thực hiện UAT và đảm bảo chất lượng.
■ Hỗ trợ thành viên team dự án phát triển Việt Nam
Hiểu rõ nội dung câu hỏi/vấn đề cần trao đổi và phản hồi một cách dễ hiểu.
Trong trường hợp không thể đưa ra quyết định, sẽ xem xét nội dung và trao đổi với các thành viên phía Nhật Bản để cố gắng giải quyết vấn đề.
Hoạt động cải tiến nhằm nâng cao năng suất/chất lượng/hiệu suất phát triển/năng lực kỹ thuật trong công ty con tại Việt Nam.
■ Hoạt động đào tạo và cải tiến hoạt động phát triển
Đào tạo và hướng dẫn BrSE tương lai.
Đưa ra các đề xuất nội bộ để cải thiện hoạt động phát triển offshore.
■ Môi trường phát triển:
Sử dụng: Server side: Node.js, FastAPI, Laravel, front-end: React,Next.js,Vue.js, React Native, Flutter, iOS, Android
Quản lý source-code: Github
Quản lý dự án: Backlog, Trello
Test: Unit Test, UI Test, Automation Test
CI: CircleCi, Github Action, bitrise
Infrastructure (cơ sở hạ tầng): AWS・GCP
Trao đổi nội bộ: Chatwork, Slack
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng/kinh nghiệm bắt buộc
Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vai trò BrSE/PM của dự án.
Kinh nghiệm quản lý trong quản lý tiến độ, quản lý chất lượng.
Kinh nghiệm tạo basic design và thực hiện kiểm thử/testing.
Năng lực tiếng Nhật từ N2 trở lên, sử dụng tốt cả 4 kỹ năng trong công việc.
■ Ưu tiên
Ưu tiên
Có kinh nghiệm với AWS, GCP
Upload app lên App Store, Play Console
Kinh nghiệm thực hiện các hoạt động cải tiến trong hoạt động phát triển với quy trình PDCA.
Có kinh nghiệm đào tạo nhân viên.
■ Chân dung nhân sự muốn tìm kiếm
Chân dung nhân sự muốn tìm kiếm
Thái độ tích cực không ngừng đối mặt với thách thức để mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng.
Tích cực giao tiếp với các thành viên khác trong công ty để chủ động tiếp cận, hoàn thành các dự án phát triển mà mình tham gia.
Suy nghĩ thấu đáo về mục tiêu bản thân đang hướng tới mình muốn trở thành người như thế nào để luôn luôn có những cải tiến mang lại ảnh hưởng.
Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Ca làm việc linh hoạt: 8h-17h30; 8h30 – 18h
Kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/lần
BHXH, BHYT, BHTN mức cao, đảm bảo quyền lợi người lao động.
Trợ cấp hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch công ty 1 năm/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI