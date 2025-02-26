Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng quan:

Là Cầu nối giao tiếp, người trung gian giữa đội phát triển (thường ở Việt Nam) và khách hàng hoặc đối tác (thường ở Nhật). Đảm bảo thông tin, yêu cầu, tiến độ, thay đổi… được truyền đạt một cách chính xác và kịp thời.

Nhiệm vụ cụ thể:

Tiếp nhận yêu cầu: Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật để phân tích, lấy yêu cầu (Requirement).

Tiếp nhận yêu cầu

Chuyển giao thông tin: Truyền đạt một cách dễ hiểu, chi tiết yêu cầu và thông tin sang đội phát triển tại Việt Nam.

Chuyển giao thông tin

Hỗ trợ quản lý: Tham gia các cuộc họp, thảo luận với khách hàng, đánh giá tiến độ, chất lượng sản phẩm.

Hỗ trợ quản lý

Kiểm tra & phản hồi: Thực hiện kiểm thử (test) sơ bộ, đánh giá để gửi feedback nhanh nhất cho team Việt Nam.

Kiểm tra & phản hồi

Giải quyết vấn đề: Khi có phát sinh hoặc thay đổi, BrSE thảo luận với khách hàng và đội phát triển để tìm phương án xử lý phù hợp.

Giải quyết vấn đề

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các kỹ năng cần thiết:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm với vị trí BrSE,

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm với ngôn ngữ C/C++ hoặc Java/Python

Có kinh nghiệm về các hệ thống phần mềm nhúng, thiết bị vi điều khiển, vi xử lý là lợi thế

Tiếng nhật N2 trở lên

Chủ độ

ng, cẩn thận, có kỹ năng giao tiếp với khách hàng và văn hóa Nhật Bản.

Tinh thần trách nhiệm cao

Kỹ năng ngoại ngữ

Tiếng Nhật: Trình độ giao tiếp ít nhất N2 hoặc N3 (tuỳ vào yêu cầu công ty), ưu tiên N2 trở lên.

Nền tảng kỹ thuật

Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm (Waterfall, Agile/Scrum...).

Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, hệ thống… đủ để thảo luận với kỹ sư và đề xuất giải pháp.

Kỹ năng mềm

Giao tiếp và đàm phán: Biết cách trao đổi, giải thích vấn đề cho khách hàng Nhật và team Việt Nam một cách rõ ràng.

Giải quyết xung đột: Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích và đưa ra quyết định.

Quản lý thời gian và tiến độ: Lập kế hoạch, bám sát mục tiêu, báo cáo kịp thời.

Kiến thức về văn hóa Nhật Bản

Hiểu biết về cách làm việc, văn hoá kinh doanh và phong cách giao tiếp của người Nhật.

Kỹ năng “ho-ren-so” (Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận) là rất quan trọng trong môi trường làm việc Nhật Bản.

Tại Công ty TNHH SETA international Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: Upto 1200 Man/năm

Hỗ trợ vé máy bay, visa

Có trợ cấp đi lại, nhà ở, điện thoại, cho vợ/chồng/con khi ở Nhật.

Tăng lương nhiều lần một năm nếu có kết quả làm việc tốt.

Cơ hội làm việc với các công ty Nhật lớn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và cởi mở.

Được về Việt Nam thường xuyên.

Các chế độ BHXH/BHYT/BHTN theo chính sách của Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SETA international Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin