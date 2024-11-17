Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH MONSTARLAB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 57 Triệu

CÔNG TY TNHH MONSTARLAB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY TNHH MONSTARLAB VIỆT NAM

Mức lương
Đến 57 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Đến 57 Triệu

• Kỹ sư cầu nối trao đổi giữa đội phát triển với khách hàng Nhật
• Trao đổi trực tiếp với khách hàng qua email, chat (Skype, Chatwork, Google Talk, ...) hoặc voice chat/meeting trực tiếp.
• Có thể tham gia vào công việc quản lý dự án và báo cáo dự án với khách hàng
• Có thể tham gia tìm hiểu specification và trao đổi với đội phát triển
• Tham gia vào việc phát triển các dự án về web-based application (PHP, Ruby, Java, .ASP.NET), desktop application (Java, .NET), smartphone ( iOS, Android, Xamarin) và game (Unity, Cocos2d-x, HTML5/JS Frameworks)

Với Mức Lương Đến 57 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin
• Tiếng Nhật nói và viết tốt (tương đương N2 trở lên).
• Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc tại Nhật
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghệ thông tin
• Có khả năng trao đổi yêu cầu với khách hàng tốt
• Có kinh nghiệm với một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến PHP, Ruby, Java, Objective-C/Swift hoặc .NET.
• Có tư duy logic tốt và tinh thần trách nhiệm với công việc cao.
• Có khả năng làm việc team work tốt cũng như độc lập giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH MONSTARLAB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội:
• Được tham gia vào các dự án phần mềm với các đối tác hàng đầu Nhật Bản, Châu Á và Châu Âu
• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
• Có nhiều cơ hội trở thành key person của công ty.
• Được thực hiện review kết quả công việc và xét tăng lương 6 tháng một lần.
• Xét thưởng theo kết quả dự án và nhận xét từ khách hàng.
• Được tham gia các khóa đào tạo tiếng Nhật của công ty và có thể được tham gia khóa đào tạo về PMP
• Được tham gia vào những buổi chia sẻ kinh nghiệm, seminar về công nghệ hàng tuần của công ty.
• Được tham gia du lịch cùng công ty, trợ cấp ăn trưa, trợ cấp phí gửi xe ở tòa nhà.
• Được trợ cấp nuôi con nhỏ.
• Được công ty trợ cấp các chứng chỉ quốc tế phục vụ cho công việc.
Ngày nghỉ:
• Nghỉ thứ bảy & chủ nhật, nghỉ Tết, nghỉ phép, và các ngày nghỉ được quy định trong Luật lao động Việt Nam.
• Được nghỉ thêm một số ngày lễ của Nhật.
• Đặc biệt ngoài ngày nghỉ phép theo quy định trong năm, nhân viên được thêm ngày nghỉ trong tháng sinh nhật, đối với nhân viên nữ được hưởng ưu đãi đặc biệt cho ngày 8/3 và 20/10
Lương & hợp đồng làm việc:
• Thử việc 2 tháng, lương thỏa thuận
• Lương hấp dẫn tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc
• Mức lương: 1000$ - 2500$

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MONSTARLAB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

