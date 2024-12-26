Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Joint Stock Co.)) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Viwaseen số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm - Nhật Bản, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm cầu nối giữa đội phát triển ở Việt Nam với khách hàng Nhật Bản.

Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản: giao tiếp, phân tích yêu cầu, thương lượng và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam.

Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm.

Phối hợp với khách hàng và Ban Giám đốc trong việc quản lý dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Có tối thiểu 4 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Trình độ tiếng Nhật N1.

Hiểu biết về lập trình hướng đối tượng.

Có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình Java.

Có khả năng đi công tác tại Nhật Bản.

Từng sinh sống ở Nhật Bản là một lợi thế.

Có kỹ năng quản lý, tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực công việc tốt.

Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Joint Stock Co.)) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tùy theo năng lực cá nhân.

Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13.

Tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn công nghệ và kỹ năng làm việc.

Cơ hội thăng tiến nhanh lên các vị trí quản lý.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động.

Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Joint Stock Co.))

