Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản. Là cầu nối trực tiếp giữa đội dự án tại Việt Nam và khách hàng tại Nhật Bản.

Thu thập, làm rõ, và truyền đạt yêu cầu từ khách hàng đến đội phát triển.

Hỗ trợ quản lý dự án: Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo các mốc thời gian và chất lượng được đáp ứng. Báo cáo tiến độ dự án định kỳ cho khách hàng. Phối hợp xử lý các yêu cầu thay đổi (Change Request) từ khách hàng.

Kiểm soát chất lượng giao tiếp: Duy trì sự hiểu biết chung giữa đội kỹ thuật và khách hàng, tránh mâu thuẫn hoặc hiểu lầm. Chuẩn bị và tham gia các cuộc họp với khách hàng, bao gồm cả họp trực tiếp và trực tuyến.

Hỗ trợ tài liệu: Dịch thuật (Nhật - Việt - Anh) các tài liệu kỹ thuật hoặc yêu cầu dự án khi cần.

Soạn thảo các tài liệu họp, báo cáo tiến độ và tài liệu liên quan.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, hoặc các ngành tiếng Nhật liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên tại các vị trí IT comtor/BrSE/JBA.

Ưu tiên ứng viên IT Comtor muốn phát triển lên vị trí BrSE.

Tiếng Nhật: Giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật, trình độ N2 hoặc tương đương trở lên.

Ưu tiên nhân sự đã từng làm việc tại Nhật Bản

Có khả năng phân tích, tư duy logic tốt, đặc biệt trong việc xử lý các tình huống phức tạp trong dự án là lợi thế lớn

Có khả năng tự học hỏi và tìm hiểu dự án là lợi thế lớn

Khả năng ghi nhớ tốt, tự quản lý công việc cá nhân, có khả năng làm nhiều việc cùng lúc (multitask) là lợi thế lớn

Có kiến thức cơ bản về công nghệ là một điểm cộng (không bắt buộc).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Lý do đồng hành cùng OmiGroup

Môi trường làm việc lý tưởng, được tôn trọng:

Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên. OmiGroup tự hào ghi danh “Nơi làm việc xuất sắc Great Place to Work tại Việt Nam.

Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45).

Chính sách làm việc remote linh hoạt lên tới 24 ngày/năm.

Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.

Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.

Văn phòng làm việc hạng A, không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống.

No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Mentor 1-1, sát sao tận tình.

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.

Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.

Thưởng nóng, thưởng lễ tết, lương tháng 13.

Xét tăng lương/thăng chức hàng năm.

Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 12 tháng.

Bảo hiểm sức khỏe miễn phí theo chính sách Omizen Care.

Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.

Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB Bóng đá, CLB Cầu lông, CLB Yoga,...

Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

