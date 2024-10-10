Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, Keangnam Landmark 72, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận

Cầu nối giữa kỹ sư Việt Nam với team kỹ thuật Hàn Quốc Hiểu nội dung dự án, thực hiện trao đổi Q&A trực tiếp với team kỹ thuật Hàn Quốc Nhận request từ team kỹ thuật Hàn Quốc, phân tích và triển khai với các kỹ sư Việt Nam Theo dõi tiến độ dự án, báo cáo công việc định kỳ với ban lãnh đạo Thực hiện các công việc biên/ phiên dịch của dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm biên/ phiên dịch trong lĩnh vực IT Giao tiếp tiếng Hàn thành thạo Có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 5 trở lên hoặc tương đương Ưu tiên có khả năng giao tiếp tiếng Anh (TOEIC 550).

Tại Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn sẽ được thảo luận sau khi thông qua CV & Phỏng vấn Review đánh giá năng lực hàng năm và điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Môi trường làm việc trẻ trung, thời gian làm việc linh hoạt Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt với các dự án thú vị và đầy thử thách; Các khóa đào tạo tiếng Anh, tiếng Hàn, kỹ thuật, kỹ năng mềm; Cơ hội học các khóa học đặc biệt của LG CNS, công nghệ mới và bảo mật. Quà tặng vào các dịp lễ, tết (30/4-1/5, 2/9, tết v.v) Các hoạt động ngoài trời với sự hỗ trợ của công ty: câu lạc bộ thể thao, team building, tiệc happy hour, sinh nhật, du lịch, sự kiện nhân viên và gia đình, v.v. Thời gian làm việc: 8 tiếng từ T2 - T6 (8:30 - 12:00 - 1:00 - 5:30 hoặc lựa chọn khung giờ khác phù hợp)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM

