Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 15, Keangnam Landmark 72, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận
Cầu nối giữa kỹ sư Việt Nam với team kỹ thuật Hàn Quốc
Hiểu nội dung dự án, thực hiện trao đổi Q&A trực tiếp với team kỹ thuật Hàn Quốc
Nhận request từ team kỹ thuật Hàn Quốc, phân tích và triển khai với các kỹ sư Việt Nam
Theo dõi tiến độ dự án, báo cáo công việc định kỳ với ban lãnh đạo
Thực hiện các công việc biên/ phiên dịch của dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm biên/ phiên dịch trong lĩnh vực IT
Giao tiếp tiếng Hàn thành thạo
Có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 5 trở lên hoặc tương đương
Ưu tiên có khả năng giao tiếp tiếng Anh (TOEIC 550).
Tại Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng hấp dẫn sẽ được thảo luận sau khi thông qua CV & Phỏng vấn
Review đánh giá năng lực hàng năm và điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc
Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, thời gian làm việc linh hoạt
Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt với các dự án thú vị và đầy thử thách;
Các khóa đào tạo tiếng Anh, tiếng Hàn, kỹ thuật, kỹ năng mềm;
Cơ hội học các khóa học đặc biệt của LG CNS, công nghệ mới và bảo mật.
Quà tặng vào các dịp lễ, tết (30/4-1/5, 2/9, tết v.v)
Các hoạt động ngoài trời với sự hỗ trợ của công ty: câu lạc bộ thể thao, team building, tiệc happy hour, sinh nhật, du lịch, sự kiện nhân viên và gia đình, v.v.
Thời gian làm việc: 8 tiếng từ T2 - T6 (8:30 - 12:00 - 1:00 - 5:30 hoặc lựa chọn khung giờ khác phù hợp)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
