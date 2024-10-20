Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Thăng Long Tower, 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tham gia phát triển dự án cho khách hàng Nhật Bản. Trực tiếp giao tiếp, thương lượng, tiếp nhận yêu cầu, lên kế hoạch, phân tích yêu cầu dự án và trao đổi yêu cầu tới nhóm dự án và kiểm tra chất lượng ở phía VN Làm cầu nối nhóm phát triển với khách hàng Nhật Bản Tham gia quản lý tiến độ dự án, báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và quản lý dự án Xây dựng nhóm dự án, đào tạo và phát triển các thành viên trong nhóm dự án để cải thiện năng lực và hiệu quả làm việc. Chịu trách nhiệm các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm PO/BrSE với các dự án phần mềm cho khách hàng Nhật. Tiếng Nhật sử dụng thành thạo (trình độ tương đương N2 trở lên). Khả năng lên kế hoạch, kiểm soát scope, timeline, nhận định risk tốt, sử dụng tool/visual để trình bày vấn đề Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và thương lượng tốt. Biết ngôn ngữ lập trình hoặc có kinh nghiệm lập trình là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương 1-2 lần/năm, có khả năng tăng lương đột xuất theo năng lực vô số lần/năm Lương Up To 40M/ tháng Thưởng tháng làm việc thứ 13, thưởng dự án, thưởng công ty, Chế độ du lịch nghỉ dưỡng, teambuilding (2 lần/năm)- Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội Review lương 01 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM

