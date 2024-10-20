Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa Thăng Long Tower, 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Tham gia phát triển dự án cho khách hàng Nhật Bản. Trực tiếp giao tiếp, thương lượng, tiếp nhận yêu cầu, lên kế hoạch, phân tích yêu cầu dự án và trao đổi yêu cầu tới nhóm dự án và kiểm tra chất lượng ở phía VN
Làm cầu nối nhóm phát triển với khách hàng Nhật Bản
Tham gia quản lý tiến độ dự án, báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và quản lý dự án
Xây dựng nhóm dự án, đào tạo và phát triển các thành viên trong nhóm dự án để cải thiện năng lực và hiệu quả làm việc.
Chịu trách nhiệm các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm PO/BrSE với các dự án phần mềm cho khách hàng Nhật.
Tiếng Nhật sử dụng thành thạo (trình độ tương đương N2 trở lên).
Khả năng lên kế hoạch, kiểm soát scope, timeline, nhận định risk tốt, sử dụng tool/visual để trình bày vấn đề
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và thương lượng tốt.
Biết ngôn ngữ lập trình hoặc có kinh nghiệm lập trình là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương 1-2 lần/năm, có khả năng tăng lương đột xuất theo năng lực vô số lần/năm
Lương Up To 40M/ tháng
Thưởng tháng làm việc thứ 13, thưởng dự án, thưởng công ty,
Chế độ du lịch nghỉ dưỡng, teambuilding (2 lần/năm)-
Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội
Review lương 01 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
