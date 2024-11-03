Tuyển Kỹ sư cầu nối TNHH Pirago Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu

Tuyển Kỹ sư cầu nối TNHH Pirago Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu

TNHH Pirago Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/12/2024
TNHH Pirago Việt Nam

Kỹ sư cầu nối

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại TNHH Pirago Việt Nam

Mức lương
Đến 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Đến 60 Triệu

Mục đích công việc:
Truyền tải những thông tin quan trọng giữa 2 bên là khách hàng và đội ngũ phát triển sản phẩm. Quản lý việc thực hiện triển khai dự án, phối hợp các bên liên quan để xử lý những vấn đề xảy ra trong quá trình phát triển, vận hành.
Truyền tải những thông tin quan trọng giữa 2 bên là khách hàng và đội ngũ phát triển sản phẩm.
Quản lý việc thực hiện triển khai dự án, phối hợp các bên liên quan để xử lý những vấn đề xảy ra trong quá trình phát triển, vận hành.
Công việc:
Quản lý yêu cầu phát triển: Đọc hiểu các tài liệu mô tả yêu cầu khách hàng cung cấp. Thực hiện Q&A với khách hàng để xác nhận những yêu cầu chưa rõ ràng. Cập nhật lại mô tả yêu cầu phát triển bằng tiếng Việt cho đội ngũ phát triển ( Có thể phối hợp với team comtor để triển khai). Đầu mối liên lạc với khách hàng: Phản hồi tức thời khách hàng qua các công cụ như là mail, skype, chatwork, slack. Truyền tải những yêu cầu xác nhận của đội ngũ phát triển với khách hàng. Truyền tải những thông điệp có liên quan đến việc triển khai dự án với BOD hoặc đội ngũ phát triển. Quản lý tiến độ dự án: Quản lý tiến độ dự án bằng Backlog, WBS, Gantt Chart, Jira, Release Burndown Chart,... Cập nhật tiến độ dự án định kỳ (hàng tuần,...). Báo cáo tiến độ dự án trong họp dự án toàn công ty.
Quản lý yêu cầu phát triển: Đọc hiểu các tài liệu mô tả yêu cầu khách hàng cung cấp. Thực hiện Q&A với khách hàng để xác nhận những yêu cầu chưa rõ ràng. Cập nhật lại mô tả yêu cầu phát triển bằng tiếng Việt cho đội ngũ phát triển ( Có thể phối hợp với team comtor để triển khai).
Đọc hiểu các tài liệu mô tả yêu cầu khách hàng cung cấp. Thực hiện Q&A với khách hàng để xác nhận những yêu cầu chưa rõ ràng. Cập nhật lại mô tả yêu cầu phát triển bằng tiếng Việt cho đội ngũ phát triển ( Có thể phối hợp với team comtor để triển khai).
Đọc hiểu các tài liệu mô tả yêu cầu khách hàng cung cấp.
Thực hiện Q&A với khách hàng để xác nhận những yêu cầu chưa rõ ràng.
Cập nhật lại mô tả yêu cầu phát triển bằng tiếng Việt cho đội ngũ phát triển ( Có thể phối hợp với team comtor để triển khai).
Đầu mối liên lạc với khách hàng: Phản hồi tức thời khách hàng qua các công cụ như là mail, skype, chatwork, slack. Truyền tải những yêu cầu xác nhận của đội ngũ phát triển với khách hàng. Truyền tải những thông điệp có liên quan đến việc triển khai dự án với BOD hoặc đội ngũ phát triển.
Phản hồi tức thời khách hàng qua các công cụ như là mail, skype, chatwork, slack. Truyền tải những yêu cầu xác nhận của đội ngũ phát triển với khách hàng. Truyền tải những thông điệp có liên quan đến việc triển khai dự án với BOD hoặc đội ngũ phát triển.
Phản hồi tức thời khách hàng qua các công cụ như là mail, skype, chatwork, slack.
Truyền tải những yêu cầu xác nhận của đội ngũ phát triển với khách hàng.
Truyền tải những thông điệp có liên quan đến việc triển khai dự án với BOD hoặc đội ngũ phát triển.
Quản lý tiến độ dự án: Quản lý tiến độ dự án bằng Backlog, WBS, Gantt Chart, Jira, Release Burndown Chart,... Cập nhật tiến độ dự án định kỳ (hàng tuần,...). Báo cáo tiến độ dự án trong họp dự án toàn công ty.
Quản lý tiến độ dự án bằng Backlog, WBS, Gantt Chart, Jira, Release Burndown Chart,... Cập nhật tiến độ dự án định kỳ (hàng tuần,...). Báo cáo tiến độ dự án trong họp dự án toàn công ty.
Quản lý tiến độ dự án bằng Backlog, WBS, Gantt Chart, Jira, Release Burndown Chart,...
Cập nhật tiến độ dự án định kỳ (hàng tuần,...).
Báo cáo tiến độ dự án trong họp dự án toàn công ty.

Với Mức Lương Đến 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức (Knowledge):
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm triển khai dự án PHP, Mobile, Java.. cho khách hàng Nhật Bản. Ưu tiên ứng viên có base tech. Hiểu biết về ngôn ngữ, phong cách làm việc của người Nhật.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm triển khai dự án PHP, Mobile, Java.. cho khách hàng Nhật Bản. Ưu tiên ứng viên có base tech.
Hiểu biết về ngôn ngữ, phong cách làm việc của người Nhật.
Kỹ năng (Skills):
Tiếng Nhật N2 trở lên, có khả năng để đọc hiểu yêu cầu: 仕様書 機能設計 書, DB設計書,ERD書 và trao đổi trực tiếp với khách hàng. Quản lý dự án: cập nhật tiến độ, điều chỉnh nguồn lực (nhân lực, tài lực,...) để dự án triển khai suôn sẻ.
Tiếng Nhật N2 trở lên, có khả năng để đọc hiểu yêu cầu: 仕様書 機能設計 書, DB設計書,ERD書 và trao đổi trực tiếp với khách hàng.
Quản lý dự án: cập nhật tiến độ, điều chỉnh nguồn lực (nhân lực, tài lực,...) để dự án triển khai suôn sẻ.

Tại TNHH Pirago Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
Lương thỏa thuận, upto 60tr. Nghỉ thứ 7, chủ nhật + ngày lễ, tết + 12 ngày phép/năm. Xét tăng lương 2 lần/năm, có năng lực sẽ được xét ngay tại thời điểm yêu cầu. Lương tháng 13; thưởng dự án; thưởng các dịp lễ, tết; thưởng giới thiệu nhân sự.
Lương thỏa thuận, upto 60tr.
Nghỉ thứ 7, chủ nhật + ngày lễ, tết + 12 ngày phép/năm.
Xét tăng lương 2 lần/năm, có năng lực sẽ được xét ngay tại thời điểm yêu cầu.
Lương tháng 13; thưởng dự án; thưởng các dịp lễ, tết; thưởng giới thiệu nhân sự.
Văn hóa và Môi trường làm việc:
Môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái, tạo điều kiện để cá nhân phát triển năng lực nhất có thể. Tham gia các hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe (bóng đá, cầu lông, bia,...), teambuilding, nghỉ mát. Free trà, cà phê, chỗ gửi xe (có chỗ gửi xe ô tô).
Môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái, tạo điều kiện để cá nhân phát triển năng lực nhất có thể.
Tham gia các hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe (bóng đá, cầu lông, bia,...), teambuilding, nghỉ mát.
Free trà, cà phê, chỗ gửi xe (có chỗ gửi xe ô tô).
Đào tạo và cơ hội thăng tiến:
Công ty tổ chức buổi chia sẻ toàn công ty 1 lần/tháng nhằm nâng cao kỹ năng mềm và hiểu biết xã hội . Cơ hội phát triển PM, Division Manager. Được học hỏi nhiều kinh nghiệm về Kỹ thuật, quy trình, kỹ năng mềm từ người đi trước. Làm việc trực tiếp với CEO, COO, học hỏi tư duy về quản lý và kỹ năng chuyên môn. Được định hướng phát triển sự nghiệp theo Career Path của công ty.
Công ty tổ chức buổi chia sẻ toàn công ty 1 lần/tháng nhằm nâng cao kỹ năng mềm và hiểu biết xã hội .
Cơ hội phát triển PM, Division Manager.
Được học hỏi nhiều kinh nghiệm về Kỹ thuật, quy trình, kỹ năng mềm từ người đi trước.
Làm việc trực tiếp với CEO, COO, học hỏi tư duy về quản lý và kỹ năng chuyên môn.
Được định hướng phát triển sự nghiệp theo Career Path của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Pirago Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TNHH Pirago Việt Nam

TNHH Pirago Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 3, số 61 Ngụy Như - Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-cau-noi-thu-nhap-toi-60-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job240619
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Kỹ sư cầu nối Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Tamada Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD
Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 23 USD
CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 23 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NTQ Solution
Tuyển Kỹ sư cầu nối NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NTQ Solution
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 24 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Kỹ sư cầu nối Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Tamada Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD
Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 23 USD
CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 23 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NTQ Solution
Tuyển Kỹ sư cầu nối NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NTQ Solution
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 24 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
24 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NTQ Solution
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tới 3,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm