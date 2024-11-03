Tuyển Kỹ sư cầu nối TNHH Pirago Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu

Mức lương Đến 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mục đích công việc:

Truyền tải những thông tin quan trọng giữa 2 bên là khách hàng và đội ngũ phát triển sản phẩm. Quản lý việc thực hiện triển khai dự án, phối hợp các bên liên quan để xử lý những vấn đề xảy ra trong quá trình phát triển, vận hành.

Công việc:

Quản lý yêu cầu phát triển: Đọc hiểu các tài liệu mô tả yêu cầu khách hàng cung cấp. Thực hiện Q&A với khách hàng để xác nhận những yêu cầu chưa rõ ràng. Cập nhật lại mô tả yêu cầu phát triển bằng tiếng Việt cho đội ngũ phát triển ( Có thể phối hợp với team comtor để triển khai). Đầu mối liên lạc với khách hàng: Phản hồi tức thời khách hàng qua các công cụ như là mail, skype, chatwork, slack. Truyền tải những yêu cầu xác nhận của đội ngũ phát triển với khách hàng. Truyền tải những thông điệp có liên quan đến việc triển khai dự án với BOD hoặc đội ngũ phát triển. Quản lý tiến độ dự án: Quản lý tiến độ dự án bằng Backlog, WBS, Gantt Chart, Jira, Release Burndown Chart,... Cập nhật tiến độ dự án định kỳ (hàng tuần,...). Báo cáo tiến độ dự án trong họp dự án toàn công ty.

Với Mức Lương Đến 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức (Knowledge):

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm triển khai dự án PHP, Mobile, Java.. cho khách hàng Nhật Bản. Ưu tiên ứng viên có base tech. Hiểu biết về ngôn ngữ, phong cách làm việc của người Nhật.

Kỹ năng (Skills):

Tiếng Nhật N2 trở lên, có khả năng để đọc hiểu yêu cầu: 仕様書 機能設計 書, DB設計書,ERD書 và trao đổi trực tiếp với khách hàng. Quản lý dự án: cập nhật tiến độ, điều chỉnh nguồn lực (nhân lực, tài lực,...) để dự án triển khai suôn sẻ.

Tại TNHH Pirago Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

Lương thỏa thuận, upto 60tr. Nghỉ thứ 7, chủ nhật + ngày lễ, tết + 12 ngày phép/năm. Xét tăng lương 2 lần/năm, có năng lực sẽ được xét ngay tại thời điểm yêu cầu. Lương tháng 13; thưởng dự án; thưởng các dịp lễ, tết; thưởng giới thiệu nhân sự.

Văn hóa và Môi trường làm việc:

Môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái, tạo điều kiện để cá nhân phát triển năng lực nhất có thể. Tham gia các hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe (bóng đá, cầu lông, bia,...), teambuilding, nghỉ mát. Free trà, cà phê, chỗ gửi xe (có chỗ gửi xe ô tô).

Đào tạo và cơ hội thăng tiến:

Công ty tổ chức buổi chia sẻ toàn công ty 1 lần/tháng nhằm nâng cao kỹ năng mềm và hiểu biết xã hội . Cơ hội phát triển PM, Division Manager. Được học hỏi nhiều kinh nghiệm về Kỹ thuật, quy trình, kỹ năng mềm từ người đi trước. Làm việc trực tiếp với CEO, COO, học hỏi tư duy về quản lý và kỹ năng chuyên môn. Được định hướng phát triển sự nghiệp theo Career Path của công ty.

