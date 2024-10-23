Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 25, toà B1 - Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Đại Mỗ, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Được tham gia và training từng bước để trở thành 1 kỹ sư cầu nối chuyên nghiệp:

Làm cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam. Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm... và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam. Tham gia theo dõi tiến độ của dự án: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm Onsiters... Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng và giám đốc trong việc quản lý dự án.

Làm cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam.

Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm... và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam.

Tham gia theo dõi tiến độ của dự án: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm Onsiters...

Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng và giám đốc trong việc quản lý dự án.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin / tương đương Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên, giao tiếp tốt với người Nhật, từng sống/ học tại Nhật là lợi thế. Chưa có kinh nghiệm tương đương sẽ được đào tạo Đã có kinh nghiệm là một lợi thế lớn. Có kiến thức với ứng dụng phát triển trên nền tảng Mobile và Web/ liên quan. Có kiến thức basic design, detail design. Có kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày vấn đề logic. Có khả năng lập kế hoạch và quản lý tốt. Mindset tốt, học hỏi nhanh và đinh hướng phát triển theo nghề Có thể sử dụng và giao tiếp được tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác là lợi thế lớn.

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin / tương đương

Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên, giao tiếp tốt với người Nhật, từng sống/ học tại Nhật là lợi thế.

Chưa có kinh nghiệm tương đương sẽ được đào tạo

Đã có kinh nghiệm là một lợi thế lớn.

Có kiến thức với ứng dụng phát triển trên nền tảng Mobile và Web/ liên quan.

Có kiến thức basic design, detail design.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày vấn đề logic.

Có khả năng lập kế hoạch và quản lý tốt.

Mindset tốt, học hỏi nhanh và đinh hướng phát triển theo nghề

Có thể sử dụng và giao tiếp được tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác là lợi thế lớn.

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận, upto 30.000.000m/ tháng với level dưới 1 năm kinh nghiệm Các ứng viên nếu có kinh nghiệm: upto 55.000.000/ tháng Thử việc 2 tháng full 100% lương career path với nhiều cơ hội phát triển, định hướng BRSE chuyên nghiệp, PM, software consultant, ... Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật lao động Tăng lương 2 lần/năm Lương tháng 13, thưởng các dịp Lễ, Tết, Hiếu hỉ, Sinh nhật,... Phụ cấp chứng chỉ ISTQB, AWS,... Phụ cấp chi phí gửi xe Phụ cấp thâm niên, thưởng project xuất sắc Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên có thâm niên Du lịch, nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Cơ hội đến các nước đối tác làm việc: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc...

Thu nhập thỏa thuận, upto 30.000.000m/ tháng với level dưới 1 năm kinh nghiệm

Các ứng viên nếu có kinh nghiệm: upto 55.000.000/ tháng

Thử việc 2 tháng full 100% lương

career path với nhiều cơ hội phát triển, định hướng BRSE chuyên nghiệp, PM, software consultant, ...

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật lao động

Tăng lương 2 lần/năm

Lương tháng 13, thưởng các dịp Lễ, Tết, Hiếu hỉ, Sinh nhật,...

Phụ cấp chứng chỉ ISTQB, AWS,...

Phụ cấp chi phí gửi xe

Phụ cấp thâm niên, thưởng project xuất sắc

Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên có thâm niên

Du lịch, nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cơ hội đến các nước đối tác làm việc: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin