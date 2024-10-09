Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Co-well Châu Á
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty TNHH Co-well Châu Á

Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 3D, số 3 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận

■ Quản lý công việc phát triển dự án
Nắm được nội dung của các tài liệu, thông số kỹ thuật từ phía Nhật Bản và truyền đạt lại một cách dễ hiểu. Tạo tài liệu Basic design (flowchart, UML, sơ đồ trình tự/sequence diagram) của tổng thể hệ thống dựa trên nội dung được chốt trong định nghĩa yêu cầu. Quản lý tiến độ của các dự án phát triển được giao. Xem xét tài liệu các hạng mục kiểm thử tích hợp/integration testing, thực hiện UAT và đảm bảo chất lượng.
Nắm được nội dung của các tài liệu, thông số kỹ thuật từ phía Nhật Bản và truyền đạt lại một cách dễ hiểu.
Tạo tài liệu Basic design (flowchart, UML, sơ đồ trình tự/sequence diagram) của tổng thể hệ thống dựa trên nội dung được chốt trong định nghĩa yêu cầu.
Quản lý tiến độ của các dự án phát triển được giao.
Xem xét tài liệu các hạng mục kiểm thử tích hợp/integration testing, thực hiện UAT và đảm bảo chất lượng.
■ Hỗ trợ thành viên team dự án phát triển Việt Nam
Hiểu rõ nội dung câu hỏi/vấn đề cần trao đổi và phản hồi một cách dễ hiểu. Trong trường hợp không thể đưa ra quyết định, sẽ xem xét nội dung và trao đổi với các thành viên phía Nhật Bản để cố gắng giải quyết vấn đề. Hoạt động cải tiến nhằm nâng cao năng suất/chất lượng/hiệu suất phát triển/năng lực kỹ thuật trong công ty con tại Việt Nam.
Hiểu rõ nội dung câu hỏi/vấn đề cần trao đổi và phản hồi một cách dễ hiểu.
Trong trường hợp không thể đưa ra quyết định, sẽ xem xét nội dung và trao đổi với các thành viên phía Nhật Bản để cố gắng giải quyết vấn đề.
Hoạt động cải tiến nhằm nâng cao năng suất/chất lượng/hiệu suất phát triển/năng lực kỹ thuật trong công ty con tại Việt Nam.
■ Hoạt động đào tạo và cải tiến hoạt động phát triển
Đào tạo và hướng dẫn BSE tương lai. Đưa ra các đề xuất nội bộ để cải thiện hoạt động phát triển offshore.
Đào tạo và hướng dẫn BSE tương lai.
Đưa ra các đề xuất nội bộ để cải thiện hoạt động phát triển offshore.
■ Môi trường phát triển:
Sử dụng: Server side: Node.j, front-end: React, React Native Basic design: Whimsical Quản lý source-code: Github Quản lý dự án: Backlog Test: Jest, Google sheet, GoogleAppScript CI: CircleCi Infrastructure (cơ sở hạ tầng): AWS・GCP System monitoring (giám sát hệ thống: NewRelic Trao đổi nội bộ: Slack
Sử dụng: Server side: Node.j, front-end: React, React Native
Basic design: Whimsical
Quản lý source-code: Github
Quản lý dự án: Backlog
Test: Jest, Google sheet, GoogleAppScript
CI: CircleCi
Infrastructure (cơ sở hạ tầng): AWS・GCP
System monitoring (giám sát hệ thống: NewRelic
Trao đổi nội bộ: Slack

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

■ Kỹ năng/kinh nghiệm bắt buộc
Kỹ năng/kinh nghiệm bắt buộc
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vai trò BrSE/PM của dự án. Kinh nghiệm quản lý trong quản lý tiến độ, quản lý chất lượng. Kinh nghiệm tạo basic design và thực hiện kiểm thử/testing. Năng lực tiếng Nhật từ N2 trở lên, sử dụng tốt cả 4 kỹ năng trong công việc. Có định hướng làm product.
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vai trò BrSE/PM của dự án.
Kinh nghiệm quản lý trong quản lý tiến độ, quản lý chất lượng.
Kinh nghiệm tạo basic design và thực hiện kiểm thử/testing.
Năng lực tiếng Nhật từ N2 trở lên, sử dụng tốt cả 4 kỹ năng trong công việc.
Có định hướng làm product.
■ Ưu tiên
Ưu tiên
Có kinh nghiệm với phát triển Web, ứng dụng. Kinh nghiệm thực hiện các hoạt động cải tiến trong hoạt động phát triển với quy trình PDCA. Có kinh nghiệm đào tạo nhân viên.
Có kinh nghiệm với phát triển Web, ứng dụng.
Kinh nghiệm thực hiện các hoạt động cải tiến trong hoạt động phát triển với quy trình PDCA.
Có kinh nghiệm đào tạo nhân viên.
■ Chân dung nhân sự muốn tìm kiếm
Chân dung nhân sự muốn tìm kiếm
Thái độ tích cực không ngừng đối mặt với thách thức để mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng. Tích cực giao tiếp với các thành viên khác trong công ty để chủ động tiếp cận, hoàn thành các dự án phát triển mà mình tham gia. Suy nghĩ thấu đáo về mục tiêu bản thân đang hướng tới mình muốn trở thành người như thế nào để luôn luôn có những cải tiến mang lại ảnh hưởng.
Thái độ tích cực không ngừng đối mặt với thách thức để mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng.
Tích cực giao tiếp với các thành viên khác trong công ty để chủ động tiếp cận, hoàn thành các dự án phát triển mà mình tham gia.
Suy nghĩ thấu đáo về mục tiêu bản thân đang hướng tới mình muốn trở thành người như thế nào để luôn luôn có những cải tiến mang lại ảnh hưởng.

Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng và review tăng lương 2 lần/năm Thử việc hưởng 100% lương Ca làm việc linh hoạt: 8h-17h; 8h30 – 17h30; 9h – 18h Ngày phép: 14+ ngày/năm Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên. Kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/lần BHXH, BHYT, BHTN mức cao, đảm bảo quyền lợi người lao động. Trợ cấp hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch công ty 1 năm/lần
Thưởng và review tăng lương 2 lần/năm
Thử việc hưởng 100% lương
Ca làm việc linh hoạt: 8h-17h; 8h30 – 17h30; 9h – 18h
Ngày phép: 14+ ngày/năm
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên.
Kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/lần
BHXH, BHYT, BHTN mức cao, đảm bảo quyền lợi người lao động.
Trợ cấp hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch công ty 1 năm/lần
Dành riêng cho nhân viên nữ:
Nghỉ sinh lý 2,5h/tháng Hưởng 100% lương trong thời gian thai sản Thêm 5 ngày nghỉ khám thai trong thai kì
Nghỉ sinh lý 2,5h/tháng
Hưởng 100% lương trong thời gian thai sản
Thêm 5 ngày nghỉ khám thai trong thai kì
Môi trường làm việc tuyệt vời
Trang bị thiết bị làm việc trọn bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dự án. Làm việc và hướng dẫn bởi các chuyên gia/Senior nhiều kinh nghiệm thực tế. Trợ cấp hàng tháng cho các hoạt động của CLB thể thao (Yoga, Zumba, bóng đá...) Thông tin chính sách mới/cải tiến được cập nhật đều đặn tới nhân viên. Có riêng khu vực thư giãn phục vụ hoạt động giải trí, ẩm thực. Không gian làm việc mở, tiện nghi.
Trang bị thiết bị làm việc trọn bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dự án.
Làm việc và hướng dẫn bởi các chuyên gia/Senior nhiều kinh nghiệm thực tế.
Trợ cấp hàng tháng cho các hoạt động của CLB thể thao (Yoga, Zumba, bóng đá...)
Thông tin chính sách mới/cải tiến được cập nhật đều đặn tới nhân viên.
Có riêng khu vực thư giãn phục vụ hoạt động giải trí, ẩm thực.
Không gian làm việc mở, tiện nghi.
Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân
Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, seminar cập nhật xu hướng công nghệ. Đào tạo kiến thức chuyên môn, kĩ năng quản lý, kỹ năng mềm,... theo định hướng công ty và nhu cầu khảo sát nhân viên. Hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ chuyên môn. Trợ cấp chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ chuyên môn (lên tới 108 triệu) theo định hướng phát triển của Công ty. Các lớp đào tạo tiếng Nhật (sơ cấp – cao cấp) với giáo viên bản ngữ trong giờ hành chính. Cơ hội làm việc tại Nhật Bản với các nhân sự có tiếng Nhật.
Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, seminar cập nhật xu hướng công nghệ.
Đào tạo kiến thức chuyên môn, kĩ năng quản lý, kỹ năng mềm,... theo định hướng công ty và nhu cầu khảo sát nhân viên.
Hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ chuyên môn. Trợ cấp chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ chuyên môn (lên tới 108 triệu) theo định hướng phát triển của Công ty.
Các lớp đào tạo tiếng Nhật (sơ cấp – cao cấp) với giáo viên bản ngữ trong giờ hành chính.
Cơ hội làm việc tại Nhật Bản với các nhân sự có tiếng Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Co-well Châu Á

Công ty TNHH Co-well Châu Á

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 3D, số 3 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

