Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGHE NHÌN MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 38 Thành Thái, Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Lập phương án kỹ thuật và dự toán:

Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật để lên phương án và thiết kế kỹ thuật cho các hệ thống điện và điện tử.

Tính toán dự toán chi phí cho các hạng mục liên quan đến điện và điện tử.

2. Giám sát và quản lý triển khai dự án:

Theo dõi tiến độ thi công các hệ thống điện, đảm bảo các hạng mục được hoàn thành đúng thời gian và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đưa ra các giải pháp xử lý khi gặp sự cố hoặc có các yêu cầu điều chỉnh.

3. Lập báo cáo và hồ sơ dự án:

Cập nhật và báo cáo tiến độ định kỳ.

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo quy định về pháp lý trong lĩnh vực điện và điện tử.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến kỹ thuật điện, điện tử, xây dựng hoặc quản lý dự án.

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án, ưu tiên trong lĩnh vực hệ thống điện, điện tử.

+ Thành thạo phần mềm quản lý dự án như Microsoft Project, AutoCAD.

+ Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý ngân sách hiệu quả, tư duy chiến lược.

+ Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGHE NHÌN MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (từ 12,000,000 trở lên) + kèm thưởng dự án

(từ 12,000,000 trở lên)

- Phụ cấp theo quy định Công ty

- Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo Luật Lao Động: đóng BHXH,BHYT, BHTN,..

- Thưởng tháng lương thứ 13 theo quy định.

- Du lịch hàng năm, sinh nhật hàng tháng, dã ngoại, thưởng các ngày quốc lễ, tết dương lịch, âm lịch..

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

- Cơ hội phát triển, thăng tiến nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGHE NHÌN MIỀN TRUNG

