Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Designlive làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Từ 15 Triệu

• Bóc tách khối lượng, thống kê vật tư cho hạng mục MEP.

• Lập biện pháp, tiến độ thi công. Kế hoạch vật tư.

• Kiểm tra vật tư thiết bị sử dụng cho MEP và trình duyệt.

• Phối hợp với Ban quản lý công trình để xử lý hiện trường cho hạng mục MEP.

• Giám sát thi công với tư cách nhà thầu chính.

• Triển khai bản vẽ thi công / bản vẽ thiết kế.

• Làm Hồ sơ nghiệm thu chất lượng, thanh toán với CĐT cũng như nhà thầu, tổ đội.

• Thực hiện các công việc khác nếu có theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng / đại học trở chuyên ngành cơ điện, kỹ thuật điện,

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm thiết kế hoặc triển khai bản vẽ cho các hệ thống điện, cấp thoát nước, ELV, Network,...

- Biết giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, và đọc được hồ sơ kỹ thuật tiếng Anh.

Tại Công ty TNHH Designlive Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: khởi điểm từ 15 triệu / hoặc thoả thuận theo năng lực

- Lương tháng 13. Nghỉ phép 12 ngày/ năm

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN..., các ngày nghỉ lễ tết...

- Tham gia các hoạt động nghỉ mát, gala, teambuilding

- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, quy mô >40 nhân sự, công ty phát triển >18 năm.

- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm.

Phúc lợi

-Chế độ đầy đủ theo quy định công ty

-Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ tốt công việc

-Chính sách ưu đãi khi mua sắm các sản phẩm công ty theo chế độ CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Designlive

