Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Cơ Khí Tân Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Tân Long
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 84
- 85
- 86 Khu DV, Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Khảo sát, Thiết kế bản vẽ kĩ thuật của thang máy bằng các phần mềm máy tính update.
- Lập kế hoạch và báo cáo, theo dõi xưởng sản xuất.
- Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu phân công của Giám đốc Công ty.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu bắt buộc:
- Trình độ: Tốt nghiệp ĐH trường Đại Học Xây dựng, Bách Khoa, Giao thông Vận tải : Khoa máy dựng , Cơ khí chế tạo máy
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm làm việc.
- Có kinh ngiệm về thiết kế, vẽ kỹ thuật bằng các phần mềm máy tính: Autocad 2D. Vẽ được 3D bằng 1 trong các phần mềm: , Solid Work, NX,... ( Ưu tiên Inventor).
Yêu cầu khác:
- Thành thạo tin học văn phòng: Microsoft office.
- Hiểu biết chuyên sâu về nguyên lý máy, chi tiết máy, thang máy.
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Tư duy logic, sáng tạo
Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Tân Long Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Tân Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
