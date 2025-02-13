Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Cơ Khí Tân Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 84 - 85 - 86 Khu DV, Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Khảo sát, Thiết kế bản vẽ kĩ thuật của thang máy bằng các phần mềm máy tính update.

- Lập kế hoạch và báo cáo, theo dõi xưởng sản xuất.

- Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu phân công của Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

- Trình độ: Tốt nghiệp ĐH trường Đại Học Xây dựng, Bách Khoa, Giao thông Vận tải : Khoa máy dựng , Cơ khí chế tạo máy

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm làm việc.

- Có kinh ngiệm về thiết kế, vẽ kỹ thuật bằng các phần mềm máy tính: Autocad 2D. Vẽ được 3D bằng 1 trong các phần mềm: , Solid Work, NX,... ( Ưu tiên Inventor).

Yêu cầu khác:

- Thành thạo tin học văn phòng: Microsoft office.

- Hiểu biết chuyên sâu về nguyên lý máy, chi tiết máy, thang máy.

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Tư duy logic, sáng tạo

Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Tân Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Tân Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin