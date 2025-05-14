Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 3 Ngõ 51 Tương Mai, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
-Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, lắp đặt hệ thống điện..
-Sửa chữa máy móc, thiết bị.
-Các hoạt động bảo trì và sửa chữa định kỳ cho khách hàng
-Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng về việc sử dụng, bảo trì thiết bị
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH BK, ĐH Công nghiệp
- Kinh nghiệm 3-5 năm
- Kinh nghiệm thiết kế, bóc tách khối lượng
- Có kinh nghiệm làm các dự án công nghiệp, hiểu 1 số công nghệ cơ bản như xử lý nước thải, nhiệt điện.
- Có kinh nghiệm thi công, chạy thử thiết bị cơ khí, đường ống trong các dự án công nghiệp
- Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu, gửi email, giao tiếp cơ bản
- Kỹ năng tin học, CAD…
- Chịu khó, không ngại đi công trường
Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
Lương thưởng hấp dẫn
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ cùng với chế độ phúc lợi hấp dẫn
Các ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước
Các hoạt động tập thể Team Building giữa năm và tiệc tổng kết cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
