Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Ngõ 51 Tương Mai, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

-Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, lắp đặt hệ thống điện..

-Sửa chữa máy móc, thiết bị.

-Các hoạt động bảo trì và sửa chữa định kỳ cho khách hàng

-Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng về việc sử dụng, bảo trì thiết bị

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH BK, ĐH Công nghiệp

- Kinh nghiệm 3-5 năm

- Kinh nghiệm thiết kế, bóc tách khối lượng

- Có kinh nghiệm làm các dự án công nghiệp, hiểu 1 số công nghệ cơ bản như xử lý nước thải, nhiệt điện.

- Có kinh nghiệm thi công, chạy thử thiết bị cơ khí, đường ống trong các dự án công nghiệp

- Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu, gửi email, giao tiếp cơ bản

- Kỹ năng tin học, CAD…

- Chịu khó, không ngại đi công trường

Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

Lương thưởng hấp dẫn

Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ cùng với chế độ phúc lợi hấp dẫn

Các ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước

Các hoạt động tập thể Team Building giữa năm và tiệc tổng kết cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin