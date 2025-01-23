Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

1. Quản lý tiến độ, chất lượng công trình:

• Tổ chức lập/cập nhật điều chỉnh kế hoạch, tiến độ tổng thể và kiểm soát triển khai kế hoạch thi công dự án

• Xem xét, kiểm tra biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch thi công và chất lượng thi công của nhà thầu

• Quản lý Nhà thầu đảm bảo dự án thi công đúng chất lượng, tiến độ, khối lượng theo hồ sơ thiết kế.

• Tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý và điều chỉnh kịp thời khi có sự mâu thuẫn/chậm trễ/sai khác hồ sơ thiết kế được duyệt.

• Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của các nhà thầu trong dự án.

2. Quản lý nhà thầu, hồ sơ thanh quyết toán:

• Chỉ đạo giám sát hiện trường và xác nhận các khối lượng phát sinh của từng hạng mục trong suốt quá trình thi công.

• Chỉ đạo công tác quản lý và đánh giá các nhà thầu, đề xuất chế tài (nếu có) hoặc thay thế nhà thầu.

• Kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ hoàn công của các nhà thầu.

• Điều hành các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng với nhà thầu.

3. Quản lý công tác quyết toán và nghiệm thu các dự án hoàn thành:

• Tổ chức triển khai công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

• Xây dựng Quy định, Quy trình nghiệp vụ, đề xuất cải tiến thực hiện các công việc trong ban