Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN GIA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: N7 Cư Xá Tân Cảng, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra bản vẽ liên quan đến dự án, lập dự toán triển khai
Hỗ trợ giám sát dự án, phối hợp kỹ thuật hiện trường đảm bảo tiến độ dự án
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Cao Đẳng/Đại Học
Kinh nghiệm: từ 02 năm kinh nghiệm
Kỹ năng: sắp xếp, điều hành, kiểm soát công việc & làm việc nhóm.
Độ tuổi: Dưới 40 tuổi
Sử dụng thành thạo AutoCAD
Tự tin, nhanh nhẹn và có khả năng giao tiếp, tạo lập mối quan hệ tốt
Có thái độ nghiêm túc trong công việc, chịu được áp lực cao
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận
Môi năng động, thoải mái, thân thiện
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
