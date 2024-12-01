Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: N7 Cư Xá Tân Cảng, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra bản vẽ liên quan đến dự án, lập dự toán triển khai

Hỗ trợ giám sát dự án, phối hợp kỹ thuật hiện trường đảm bảo tiến độ dự án

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao Đẳng/Đại Học

Kinh nghiệm: từ 02 năm kinh nghiệm

Kỹ năng: sắp xếp, điều hành, kiểm soát công việc & làm việc nhóm.

Độ tuổi: Dưới 40 tuổi

Sử dụng thành thạo AutoCAD

Tự tin, nhanh nhẹn và có khả năng giao tiếp, tạo lập mối quan hệ tốt

Có thái độ nghiêm túc trong công việc, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận

Môi năng động, thoải mái, thân thiện

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN GIA

