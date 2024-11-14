Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA

Kỹ sư điện lạnh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra, sửa chữa hoạt động của thiết bị điện lạnh như máy lạnh âm trần, treo tường,.... trong các tòa nhà văn phòng, căn hộ dịch vụ
Hỗ trợ sửa chữa một số công việc liên quan hệ thống đường điện, nước,.... khi được khách hàng phản hồi
Chịu trách nhiệm cho công việc mình thực hiện
Thực hiện theo chỉ đạo của trưởng ban vận hành

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 40 tuổi
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương
Không nhận CV không có kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện/Điện lạnh
Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật tốt
Có phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm trong công việc
Có phương tiện di chuyển (xe máy) và bộ đồ nghề sửa chữa cơ bản
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận từ 10 - 12 triệu, theo năng lực
Thưởng theo chính sách công ty
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch 1 - 2 lần/năm,.....
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-dien-lanh-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job250430
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
Hạn nộp: 31/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sanden Intercool (Việt Nam)
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Sanden Intercool (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sanden Intercool (Việt Nam)
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Hạn nộp: 03/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO
Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO
Hạn nộp: 26/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Hạn nộp: 03/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 06/03/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 06/03/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 05/03/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 17/02/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
Hạn nộp: 31/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sanden Intercool (Việt Nam)
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Sanden Intercool (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sanden Intercool (Việt Nam)
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Hạn nộp: 03/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO
Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO
Hạn nộp: 26/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Hạn nộp: 03/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 06/03/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 06/03/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 05/03/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 17/02/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM
Trên 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Liên Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Liên Á Châu
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN GIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Sanden Intercool (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sanden Intercool (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm