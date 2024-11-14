Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra, sửa chữa hoạt động của thiết bị điện lạnh như máy lạnh âm trần, treo tường,.... trong các tòa nhà văn phòng, căn hộ dịch vụ

Hỗ trợ sửa chữa một số công việc liên quan hệ thống đường điện, nước,.... khi được khách hàng phản hồi

Chịu trách nhiệm cho công việc mình thực hiện

Thực hiện theo chỉ đạo của trưởng ban vận hành

Yêu Cầu Công Việc

Dưới 40 tuổi

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

Không nhận CV không có kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện/Điện lạnh

Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật tốt

Có phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm trong công việc

Có phương tiện di chuyển (xe máy) và bộ đồ nghề sửa chữa cơ bản

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận từ 10 - 12 triệu, theo năng lực

Thưởng theo chính sách công ty

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch 1 - 2 lần/năm,.....

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA

