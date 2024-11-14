Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểm tra, sửa chữa hoạt động của thiết bị điện lạnh như máy lạnh âm trần, treo tường,.... trong các tòa nhà văn phòng, căn hộ dịch vụ
Hỗ trợ sửa chữa một số công việc liên quan hệ thống đường điện, nước,.... khi được khách hàng phản hồi
Chịu trách nhiệm cho công việc mình thực hiện
Thực hiện theo chỉ đạo của trưởng ban vận hành
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Dưới 40 tuổi
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương
Không nhận CV không có kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện/Điện lạnh
Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật tốt
Có phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm trong công việc
Có phương tiện di chuyển (xe máy) và bộ đồ nghề sửa chữa cơ bản
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương
Không nhận CV không có kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện/Điện lạnh
Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật tốt
Có phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm trong công việc
Có phương tiện di chuyển (xe máy) và bộ đồ nghề sửa chữa cơ bản
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận từ 10 - 12 triệu, theo năng lực
Thưởng theo chính sách công ty
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch 1 - 2 lần/năm,.....
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Thưởng theo chính sách công ty
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch 1 - 2 lần/năm,.....
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI