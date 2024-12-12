Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN LEADER NAM TIẾN làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN LEADER NAM TIẾN
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN LEADER NAM TIẾN

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lào Cai: Văn phòng Thủy điện Ngòi Xan

- xã Phìn Ngan

- huyện Bát Xát

- Lào Cai, Bát Xát, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, thiết bị điện trong nhà máy, khu công nghiệp hoặc các công trình xây dựng.
Kiểm tra, phát hiện và khắc phục sự cố về điện.
Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các thiết bị điện.
Đọc và hiểu bản vẽ điện, sơ đồ mạch điện.
Tuân thủ các quy định an toàn điện và các quy định về phòng cháy chữa cháy.
Báo cáo tình trạng thiết bị, sự cố và tiến độ công việc cho cấp trên.
Tham gia bảo trì định kỳ các hệ thống điện.
Làm việc độc lập hoặc theo nhóm tùy thuộc vào yêu cầu công việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực điện/điện tử.
Có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến điện (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học).
Nắm vững kiến thức về điện, các thiết bị điện, an toàn điện.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ điện, sơ đồ mạch điện.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp.

Tại CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN LEADER NAM TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: nghỉ phép, thưởng lễ, tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN LEADER NAM TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2-04, Phố Cao Lỗ, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

