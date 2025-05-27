Tuyển Kỹ sư điện Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Ô 14, Đường N2, KDC An Phú 1, Phường An Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc

Giám sát, quản lý thầu phụ và kỹ thuật thi công tại công trình.

Bóc tách, chỉnh sửa bản vẽ thiết kế.

Phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện khảo sát hiện trường lắp đặt hệ thống điện mặt trời.

Triển khai thiết kế sơ bộ, lập đề xuất kỹ thuật trong giai đoạn phát triển dự án.

Phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị tài liệu, trao đổi, thuyết trình với khách hàng về các giải pháp kỹ thuật.

Thiết kế các hệ thống cần tuân thủ quy định về PCCC, tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn IEC và các tiêu chuẩn áp dụng cho hệ Điện Năng lượng Mặt Trời.

Thiết lập và đề ra số lượng vật tư mua hàng (MTO) chính xác và đầy đủ theo như bản thiết kế và hạn chế mức độ dư ở mức cho phép hoặc theo yêu cầu từ Trưởng Bộ Phận.

Tham gia thực hiện và nghiệm thu hồ sơ thiết kế; có ý kiến đối với các vấn đề về mặt kỹ thuật trong quá trình thi công, lắp đặt, nghiệm thu và vận hành hệ thống.

Báo cáo công việc hàng ngày với quản lý

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cty.

Thực hiện các bản vẽ, hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến dự án (hồ sơ quản lý chất lượng, pháp lý, hoàn công...)

Các công việc khác liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống Điện, Điện công nghiệp, cơ điện...

- Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Thành thạo Autocad, bóc tách bản vẽ.

- Nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng phối hợp trong công việc

- Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác xa.

Quyền Lợi

- Thu nhập: Từ 13-18 triệu

- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động (Đóng BHXH, BHYT, BHTN,...).

- Quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ lớn: Tết nguyên đán, Tết dương lịch, 30/4-01/05, 2/9..

- Đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

