Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Công Nghệ & Năng Lượng Tvd làm việc tại Hà Nội thu nhập 360 - 480 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty Công Nghệ & Năng Lượng Tvd
Mức lương
360 - 480 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: J03
- L10 An Phú Villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Mô tả công việc
- Công ty chuyên thi công lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống, có sử dụng PLC, HMI, SCADA.
- Quản lý nhân công lắp đặt tủ điện theo đúng yêu cầu.
- Quản lý dự án được giao.
- Quản ký tiến độ của từng hạng mục: thiết kế điện, scada, lập trình.
- Lên phương án cùng với đội ngũ và chủ đầu tư về điều khiển.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Yêu cầu ứng viên
• Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên.
• Tốt nghiệp đại học.
• Biết cơ bản lập trình PLC : Siemens, mitsu, schneider, delta, ....
• Có kiến thức hiểu biết về thiết bị đóng cắt: Aptomat, role nhiệt, biến tần.
• Hiểu bản vẽ và biết dùng phần mềm Eplan, autocad.
• Cầu tiến trong công việc, chăm chỉ, có kỷ luật.
Quyền lợi
Quyền lợi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
