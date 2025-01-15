Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Công Nghệ & Năng Lượng Tvd làm việc tại Hà Nội thu nhập 360 - 480 USD

Mức lương 360 - 480 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: J03 - L10 An Phú Villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 360 - 480 USD

Mô tả công việc

- Công ty chuyên thi công lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống, có sử dụng PLC, HMI, SCADA.

- Quản lý nhân công lắp đặt tủ điện theo đúng yêu cầu.

- Quản lý dự án được giao.

- Quản ký tiến độ của từng hạng mục: thiết kế điện, scada, lập trình.

- Lên phương án cùng với đội ngũ và chủ đầu tư về điều khiển.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu ứng viên

• Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên.

• Tốt nghiệp đại học.

• Biết cơ bản lập trình PLC : Siemens, mitsu, schneider, delta, ....

• Có kiến thức hiểu biết về thiết bị đóng cắt: Aptomat, role nhiệt, biến tần.

• Hiểu bản vẽ và biết dùng phần mềm Eplan, autocad.

• Cầu tiến trong công việc, chăm chỉ, có kỷ luật.

Quyền lợi

