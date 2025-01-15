Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Công Nghệ & Năng Lượng Tvd làm việc tại Hà Nội thu nhập 360 - 480 USD

Công Ty Công Nghệ & Năng Lượng Tvd
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Công Ty Công Nghệ & Năng Lượng Tvd

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty Công Nghệ & Năng Lượng Tvd

Mức lương
360 - 480 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: J03

- L10 An Phú Villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 360 - 480 USD

Mô tả công việc
- Công ty chuyên thi công lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống, có sử dụng PLC, HMI, SCADA.
- Quản lý nhân công lắp đặt tủ điện theo đúng yêu cầu.
- Quản lý dự án được giao.
- Quản ký tiến độ của từng hạng mục: thiết kế điện, scada, lập trình.
- Lên phương án cùng với đội ngũ và chủ đầu tư về điều khiển.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 360 - 480 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
• Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên.
• Tốt nghiệp đại học.
• Biết cơ bản lập trình PLC : Siemens, mitsu, schneider, delta, ....
• Có kiến thức hiểu biết về thiết bị đóng cắt: Aptomat, role nhiệt, biến tần.
• Hiểu bản vẽ và biết dùng phần mềm Eplan, autocad.
• Cầu tiến trong công việc, chăm chỉ, có kỷ luật.
Quyền lợi

Tại Công Ty Công Nghệ & Năng Lượng Tvd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Công Nghệ & Năng Lượng Tvd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Công Nghệ & Năng Lượng Tvd

Công Ty Công Nghệ & Năng Lượng Tvd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: J03-L10 An phú villa, Dương nội, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

