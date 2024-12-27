Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P 1507, 15 Floor, Chamrvit Tower, 117 Tran Duy Hung. Cau Giay District, HaNoi, VietNam - HCM - Tầng 5 Metro Tower 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

- Khảo sát trực tiếp dự án, đưa ra đánh giá tổng quan, lập báo cáo khảo sát.

- Tham gia các cuộc họp trao đổi kỹ thuật với chủ đầu tư, chủ nhà máy.

- Lên bản vẽ thiết kế sơ bộ, bản vẽ thiết kế thi công cho các dự án cụ thể.

- Lên khối lượng vật tư phục vụ công tác thi công.

- Nắm bắt, giám sát các vấn đề kỹ thuật, đưa ra phương án điều chỉnh nếu có sai khác khi thi công ngoài công trường.

- Hỗ trợ đội vận hành bảo trì, xử lý sự cố trong công tác O&M

- Thực hiện các công việc khác do BGĐ yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kiến thức chuyên môn, am hiểu hệ thống, thiết bị điện hạ thế, điện mặt trời áp mái.

- Tiếng Anh : Khá

- Thành thạo các phần mềm thiết kế mô phỏng Pvsyst, Autocad, Sketchup, vi tính văn phòng…..

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình thuyết phục

- Có thể đi công tác theo sắp xếp của công ty

- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20.000.000 - 25.000.000 VND/Tháng

- Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn, chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.

- Thử việc: 02 tháng (Thời gian thử việc hưởng 85% mức lương chính thức)

- Máy tính: Công ty trang bị khi ký hợp đồng chính thức.

- Chế độ nghỉ mát, chương trình teambuilding.

- Được hưởng tháng lương thứ 13,14 ++ tùy theo kết quả kinh doanh từng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

