Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- P 1507, 15 Floor, Chamrvit Tower, 117 Tran Duy Hung. Cau Giay District, HaNoi, VietNam

- HCM

- Tầng 5 Metro Tower 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Khảo sát trực tiếp dự án, đưa ra đánh giá tổng quan, lập báo cáo khảo sát.
- Tham gia các cuộc họp trao đổi kỹ thuật với chủ đầu tư, chủ nhà máy.
- Lên bản vẽ thiết kế sơ bộ, bản vẽ thiết kế thi công cho các dự án cụ thể.
- Lên khối lượng vật tư phục vụ công tác thi công.
- Nắm bắt, giám sát các vấn đề kỹ thuật, đưa ra phương án điều chỉnh nếu có sai khác khi thi công ngoài công trường.
- Hỗ trợ đội vận hành bảo trì, xử lý sự cố trong công tác O&M
- Thực hiện các công việc khác do BGĐ yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức chuyên môn, am hiểu hệ thống, thiết bị điện hạ thế, điện mặt trời áp mái.
- Tiếng Anh : Khá
- Thành thạo các phần mềm thiết kế mô phỏng Pvsyst, Autocad, Sketchup, vi tính văn phòng…..
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình thuyết phục
- Có thể đi công tác theo sắp xếp của công ty
- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20.000.000 - 25.000.000 VND/Tháng
- Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn, chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.
- Thử việc: 02 tháng (Thời gian thử việc hưởng 85% mức lương chính thức)
- Máy tính: Công ty trang bị khi ký hợp đồng chính thức.
- Chế độ nghỉ mát, chương trình teambuilding.
- Được hưởng tháng lương thứ 13,14 ++ tùy theo kết quả kinh doanh từng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P 1507, 15 Floor, Chamrvit Tower, 117 Tran Duy Hung. Cau Giay District, HaNoi, VietNam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

