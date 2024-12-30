Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Tham gia chủ trì Tư vấn ký HĐTC và triển khai HĐTC

Nhận data Khách hàng từ cấp Quản lý tư vấn Khách hàng, đóng vai trò tư vấn chính

Chuẩn bị phương án/ tài liệu tư vấn

Chủ trì cuộc họp / buổi làm việc với KH, chốt ký HĐTC

Chịu trách nhiệm xuyên suốt quá trình từ ký hợp đồng đến khi quyết toán HĐTC

Thực hiện công việc chỉ đạo từ trưởng bộ phận và ban giám đốc

YÊU CẦU:

Nam hoặc Nữ 25-35 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đai học, ưu tiên chuyên ngành kinh tế xây dựng, nội thất, kiến trúc.

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực nội thất.

Có am hiểu về các loại vật liệu nội thất, xây dựng.

Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc nhóm tốt.

QUYỀN LỢI:

Thu nhậpLương cứng 15-20tr +% sản lượng. Tổng thu nhập từ 30-45tr

Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức

Đào tạo chuyên môn liên tục và tiếp cận các công trình thực tế .

Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Nội ngoại thất, Xây dựng

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

