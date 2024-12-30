Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Tham gia chủ trì Tư vấn ký HĐTC và triển khai HĐTC
Nhận data Khách hàng từ cấp Quản lý tư vấn Khách hàng, đóng vai trò tư vấn chính
Chuẩn bị phương án/ tài liệu tư vấn
Chủ trì cuộc họp / buổi làm việc với KH, chốt ký HĐTC
Chịu trách nhiệm xuyên suốt quá trình từ ký hợp đồng đến khi quyết toán HĐTC
Thực hiện công việc chỉ đạo từ trưởng bộ phận và ban giám đốc
YÊU CẦU:
Nam hoặc Nữ 25-35 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đai học, ưu tiên chuyên ngành kinh tế xây dựng, nội thất, kiến trúc.
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực nội thất.
Có am hiểu về các loại vật liệu nội thất, xây dựng.
Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc nhóm tốt.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

QUYỀN LỢI:
Thu nhậpLương cứng 15-20tr +% sản lượng. Tổng thu nhập từ 30-45tr
Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức
Đào tạo chuyên môn liên tục và tiếp cận các công trình thực tế .
Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Nội ngoại thất, Xây dựng
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà số 168 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

