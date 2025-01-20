Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN Á ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN Á ĐÔNG

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Kỹ sư Điện Dân Dụng
Phạm vi công việc:
Thiết kế hệ thống điện
Giám sát thi công và triển khai công trình
Quản lý và kiểm soát chi phí
Kiểm tra và nghiệm thu công trình
Tư vấn kỹ thuật
Phối hợp liên ngành
Trách nhiệm:
Thiết kế và tính toán:
Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, cấp điện và các hệ thống điện khác đảm bảo an toàn, tiết kiệm năng lượng và đạt các yêu cầu kỹ thuật.
Lập và kiểm tra bản vẽ thiết kế chi tiết của hệ thống điện.
Giám sát thi công:
Giám sát việc thi công hệ thống điện tại công trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.
Đảm bảo các nhà thầu thi công tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy định trong suốt quá trình thi công.
Đảm bảo chất lượng và an toàn:
Kiểm tra chất lượng các vật liệu và thiết bị điện trước khi đưa vào thi công.
Đảm bảo mọi công đoạn thi công tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Bóc tách khối lượng và lập dự toán:
Bóc tách khối lượng công việc liên quan đến hệ thống điện từ các bản vẽ thiết kế.
Lập dự toán chi phí cho hệ thống điện và theo dõi chi phí thực tế trong quá trình thi công.
Hỗ trợ các bộ phận khác:
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận kiến trúc, kết cấu, cấp thoát nước để đảm bảo hệ thống điện được tích hợp hiệu quả vào tổng thể công trình.
Tư vấn và hỗ trợ lựa chọn vật liệu, thiết bị và công nghệ thi công.
Đảm bảo bảo trì và sửa chữa:
Sau khi công trình hoàn thành, đảm bảo thực hiện công tác bảo trì và sửa chữa hệ thống điện khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:
1. Trình độ học vấn
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Điện Dân Dụng, Điện Công Nghiệp, Điện Lực hoặc các ngành kỹ thuật liên quan từ các trường đại học uy tín như Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghiệp, Đại học Điện Lực...
2. Kinh nghiệm:
2. Kinh nghiệm
Có kinh nghiệm từ 2-3 năm chuyên về hiện trường và shopdawning trong lĩnh vực cấp thoát nước.
hiện trường
shopdawning
Kinh nghiệm trong việc thiết kế và thi công hệ thống điện dân dụng, giám sát công trình, và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan.
thiết kế và thi công hệ thống điện dân dụng
Am hiểu và thành thạo trong việc đọc và hiểu bản vẽ thiết kế, thực hiện shopdawning và bóc tách khối lượng.
đọc và hiểu bản vẽ thiết kế
3. Kỹ năng và kiến thức:
3. Kỹ năng và kiến thức
• Kỹ năng đọc bản vẽ và shopdrawing: Đọc, hiểu và triển khai các bản vẽ thiết kế hệ thống điện dân dụng, từ bản vẽ sơ bộ đến bản vẽ chi tiết. Thành thạo phần mềm shopdrawing.
Kỹ năng đọc bản vẽ và shopdrawing
• Kỹ năng bóc tách khối lượng: Bóc tách khối lượng công việc, lập dự toán chi phí cho hệ thống điện dân dụng.
Kỹ năng bóc tách khối lượng
• Kiến thức về tiêu chuẩn kỹ thuật: Am hiểu các tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ thống điện dân dụng theo quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn quốc tế.
Kiến thức về tiêu chuẩn kỹ thuật
4. Yêu cầu công việc:
4. Yêu cầu công việc
• Giám sát thi công công trình: Quản lý và giám sát quá trình thi công hệ thống điện dân dụng tại các công trình xây dựng.
Giám sát thi công công trình
• Làm việc với các bộ phận khác: Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận kiến trúc, kết cấu, cấp thoát nước, môi trường để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong thiết kế và thi công.
Làm việc với các bộ phận khác
• Đảm bảo chất lượng: Kiểm tra và đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo hệ thống điện thi công đúng tiến độ và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
Đảm bảo chất lượng
• Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch thi công: Tham gia lập kế hoạch thi công, giám sát và điều phối các công việc liên quan đến hệ thống điện dân dụng.
Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch thi công
5. Khả năng làm việc:
5. Khả năng làm việc
Sẵn sàng làm việc xa: Chấp nhận làm việc tại các công trình ngoài khu vực địa phương, như Hải Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, và các khu vực khác khi có yêu cầu công việc.
Sẵn sàng làm việc xa
Hải Dương
Hải Phòng
Đà Nẵng
6. Phẩm chất cá nhân:
6. Phẩm chất cá nhân
Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt và hiệu quả.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc và có khả năng báo cáo công việc với các cấp quản lý.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN Á ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh
- Đóng BHXH 100% và các phúc lợi khác của công ty (cưới hỏi lễ tết, sinh nhật, du lịch hàng năm....)
- Review lương hàng năm và thưởng tết.
- Làm việc trong môi trường uy tín, chuyên nghiệp.
- Đào tạo nội bộ liên quan đến công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN Á ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN Á ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN Á ĐÔNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 36, ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

