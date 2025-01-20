Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Kỹ sư Điện Dân Dụng

Phạm vi công việc:

Thiết kế hệ thống điện

Giám sát thi công và triển khai công trình

Quản lý và kiểm soát chi phí

Kiểm tra và nghiệm thu công trình

Tư vấn kỹ thuật

Phối hợp liên ngành

Trách nhiệm:

Thiết kế và tính toán:

Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, cấp điện và các hệ thống điện khác đảm bảo an toàn, tiết kiệm năng lượng và đạt các yêu cầu kỹ thuật.

Lập và kiểm tra bản vẽ thiết kế chi tiết của hệ thống điện.

Giám sát thi công:

Giám sát việc thi công hệ thống điện tại công trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.

Đảm bảo các nhà thầu thi công tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy định trong suốt quá trình thi công.

Đảm bảo chất lượng và an toàn:

Kiểm tra chất lượng các vật liệu và thiết bị điện trước khi đưa vào thi công.

Đảm bảo mọi công đoạn thi công tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Bóc tách khối lượng và lập dự toán:

Bóc tách khối lượng công việc liên quan đến hệ thống điện từ các bản vẽ thiết kế.

Lập dự toán chi phí cho hệ thống điện và theo dõi chi phí thực tế trong quá trình thi công.

Hỗ trợ các bộ phận khác:

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận kiến trúc, kết cấu, cấp thoát nước để đảm bảo hệ thống điện được tích hợp hiệu quả vào tổng thể công trình.

Tư vấn và hỗ trợ lựa chọn vật liệu, thiết bị và công nghệ thi công.

Đảm bảo bảo trì và sửa chữa:

Sau khi công trình hoàn thành, đảm bảo thực hiện công tác bảo trì và sửa chữa hệ thống điện khi có yêu cầu.

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Điện Dân Dụng, Điện Công Nghiệp, Điện Lực hoặc các ngành kỹ thuật liên quan từ các trường đại học uy tín như Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghiệp, Đại học Điện Lực...

2. Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm từ 2-3 năm chuyên về hiện trường và shopdawning trong lĩnh vực cấp thoát nước.

Kinh nghiệm trong việc thiết kế và thi công hệ thống điện dân dụng, giám sát công trình, và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan.

Am hiểu và thành thạo trong việc đọc và hiểu bản vẽ thiết kế, thực hiện shopdawning và bóc tách khối lượng.

3. Kỹ năng và kiến thức:

• Kỹ năng đọc bản vẽ và shopdrawing: Đọc, hiểu và triển khai các bản vẽ thiết kế hệ thống điện dân dụng, từ bản vẽ sơ bộ đến bản vẽ chi tiết. Thành thạo phần mềm shopdrawing.

• Kỹ năng bóc tách khối lượng: Bóc tách khối lượng công việc, lập dự toán chi phí cho hệ thống điện dân dụng.

• Kiến thức về tiêu chuẩn kỹ thuật: Am hiểu các tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ thống điện dân dụng theo quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn quốc tế.

4. Yêu cầu công việc:

• Giám sát thi công công trình: Quản lý và giám sát quá trình thi công hệ thống điện dân dụng tại các công trình xây dựng.

• Làm việc với các bộ phận khác: Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận kiến trúc, kết cấu, cấp thoát nước, môi trường để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong thiết kế và thi công.

• Đảm bảo chất lượng: Kiểm tra và đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo hệ thống điện thi công đúng tiến độ và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

• Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch thi công: Tham gia lập kế hoạch thi công, giám sát và điều phối các công việc liên quan đến hệ thống điện dân dụng.

5. Khả năng làm việc:

Sẵn sàng làm việc xa: Chấp nhận làm việc tại các công trình ngoài khu vực địa phương, như Hải Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, và các khu vực khác khi có yêu cầu công việc.

6. Phẩm chất cá nhân:

Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt và hiệu quả.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc và có khả năng báo cáo công việc với các cấp quản lý.

- Mức lương cạnh tranh

- Đóng BHXH 100% và các phúc lợi khác của công ty (cưới hỏi lễ tết, sinh nhật, du lịch hàng năm....)

- Review lương hàng năm và thưởng tết.

- Làm việc trong môi trường uy tín, chuyên nghiệp.

- Đào tạo nội bộ liên quan đến công việc.

