Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

Để chuẩn bị nhân lực cho nhà máy mới. Chúng tôi tuyển dụng số lượng lớn Kỹ sư các phòng/khối kỹ thuật:
- Thấu hiểu kỹ thuật trên line sản xuất, tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục sự cố trên line sản xuất;
- Lắp đặt và bảo dưỡng máy trong dây chuyền sản xuất;
- Sửa chữa các máy móc trong dây chuyền sản suất PCB;
- Khởi động, đánh giá thiết bị, đánh giá thiết lập điều kiện sản xuất dây chuyền;
- Cải tiến chất lượng, cải tiến chi phí;
- Lập kế hoạch sản xuất, quản lý nhân lực trong dây chuyền;
- Tham gia phát triển sản phẩm mới, chạy hàng test;
- Làm báo cáo định kỳ;
- Các yêu cầu khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ;
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành: Điện, Điện tử, Hóa học, Tự động hóa;
- Ưu tiên ứng viên làm việc tại các công ty sản xuất, các công việc liên quan đến thiết kế, cải tiến công đoạn, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, quản lý sản xuất, phát triển sản phẩm điện tử;
- Sẵn sàng làm việc tại Thành phố Hòa Bình;

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình

Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

