Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Để chuẩn bị nhân lực cho nhà máy mới. Chúng tôi tuyển dụng số lượng lớn Kỹ sư các phòng/khối kỹ thuật:

- Thấu hiểu kỹ thuật trên line sản xuất, tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục sự cố trên line sản xuất;

- Lắp đặt và bảo dưỡng máy trong dây chuyền sản xuất;

- Sửa chữa các máy móc trong dây chuyền sản suất PCB;

- Khởi động, đánh giá thiết bị, đánh giá thiết lập điều kiện sản xuất dây chuyền;

- Cải tiến chất lượng, cải tiến chi phí;

- Lập kế hoạch sản xuất, quản lý nhân lực trong dây chuyền;

- Tham gia phát triển sản phẩm mới, chạy hàng test;

- Làm báo cáo định kỳ;

- Các yêu cầu khác theo chỉ đạo của cấp trên.