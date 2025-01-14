Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH KIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Công việc thiết kế các công trình điện (Hệ thống điện, đường dây và TBA ...)

Lập các nghiệm thu công trình theo quy định

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành điện;

Nắm được thủ tục về hồ sơ nghiệm thu công trình

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel..), Autocad;

Có chứng chỉ giám sát thi công

Quyền Lợi Được Hưởng

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và hòa đồng.

Hưởng các chế độ phúc lợi như hiếu, hỷ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thưởng lễ tết ... theo quy định của công ty

Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN...).

Có cơ hội học hỏi, phát triển và khẳng định bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển

