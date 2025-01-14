Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH KIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH KIỆT
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Công việc thiết kế các công trình điện (Hệ thống điện, đường dây và TBA ...)
Lập các nghiệm thu công trình theo quy định
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành điện;
Nắm được thủ tục về hồ sơ nghiệm thu công trình
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel..), Autocad;
Có chứng chỉ giám sát thi công
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH KIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và hòa đồng.
Hưởng các chế độ phúc lợi như hiếu, hỷ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thưởng lễ tết ... theo quy định của công ty
Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN...).
Có cơ hội học hỏi, phát triển và khẳng định bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH KIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
