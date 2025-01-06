Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm
- Hà Nội: 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Phối hợp, thực hiện lập hồ sơ thiết kế dự án điện gió.
Tham gia lập hồ sơ đấu thầu dự án: tiếp nhận những tài liệu, làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá và trả lời theo phạm vi phụ trách.
Phối hợp quản lý tư vấn thiết kế, nhà thầu khảo sát. Phối hợp hai đơn vị này trong quá trình điều chỉnh thay đổi thiết kế.
Thực hiện tham gia nghiệm thu công tác khảo sát, thiết kế.
Thực hiện quản lý chất lượng, tiến độ dự án.
Phối hợp rà soát hồ sơ thanh quyết toán công trình.
Thực hiện giám sát thi công.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Phụ trách, giám sát Kỹ thuật thi công công trình đường dây và trạm biến áp từ 4 năm trở lên.
Đọc hiểu các hồ sơ thiết kế.
Nắm rõ quy trình quy phạm trang bị điện (phần đường dây và TBA), quy trình an toàn điện.
Lập được biện pháp tổ chức thi công đường dây và TBA.
- Kỹ năng giám sát - quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề & kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép 1 năm 12 ngày (tính từ thời điểm ký hợp đồng chính thức).
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Thưởng tháng lương 13 và thưởng khác.
- Du lịch 1-2 lần/năm và các loại phúc lợi khác theo chính sách nhân sự của Tập đoàn: thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI