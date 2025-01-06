Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phối hợp, thực hiện lập hồ sơ thiết kế dự án điện gió.
Tham gia lập hồ sơ đấu thầu dự án: tiếp nhận những tài liệu, làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá và trả lời theo phạm vi phụ trách.
Phối hợp quản lý tư vấn thiết kế, nhà thầu khảo sát. Phối hợp hai đơn vị này trong quá trình điều chỉnh thay đổi thiết kế.
Thực hiện tham gia nghiệm thu công tác khảo sát, thiết kế.
Thực hiện quản lý chất lượng, tiến độ dự án.
Phối hợp rà soát hồ sơ thanh quyết toán công trình.
Thực hiện giám sát thi công.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, Đại học Điện lực, Đại học Công nghiệp... chuyên ngành điện hệ thống, điều khiển và tự động hóa, Thiết bị và cơ điện...
Có kinh nghiệm Phụ trách, giám sát Kỹ thuật thi công công trình đường dây và trạm biến áp từ 4 năm trở lên.
Đọc hiểu các hồ sơ thiết kế.
Nắm rõ quy trình quy phạm trang bị điện (phần đường dây và TBA), quy trình an toàn điện.
Lập được biện pháp tổ chức thi công đường dây và TBA.
- Kỹ năng giám sát - quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề & kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20 - 30 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
Nghỉ phép 1 năm 12 ngày (tính từ thời điểm ký hợp đồng chính thức).
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Thưởng tháng lương 13 và thưởng khác.
- Du lịch 1-2 lần/năm và các loại phúc lợi khác theo chính sách nhân sự của Tập đoàn: thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 39A, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

