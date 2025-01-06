Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Phối hợp, thực hiện lập hồ sơ thiết kế dự án điện gió.

Tham gia lập hồ sơ đấu thầu dự án: tiếp nhận những tài liệu, làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá và trả lời theo phạm vi phụ trách.

Phối hợp quản lý tư vấn thiết kế, nhà thầu khảo sát. Phối hợp hai đơn vị này trong quá trình điều chỉnh thay đổi thiết kế.

Thực hiện tham gia nghiệm thu công tác khảo sát, thiết kế.

Thực hiện quản lý chất lượng, tiến độ dự án.

Phối hợp rà soát hồ sơ thanh quyết toán công trình.

Thực hiện giám sát thi công.

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, Đại học Điện lực, Đại học Công nghiệp... chuyên ngành điện hệ thống, điều khiển và tự động hóa, Thiết bị và cơ điện...

Có kinh nghiệm Phụ trách, giám sát Kỹ thuật thi công công trình đường dây và trạm biến áp từ 4 năm trở lên.

Đọc hiểu các hồ sơ thiết kế.

Nắm rõ quy trình quy phạm trang bị điện (phần đường dây và TBA), quy trình an toàn điện.

Lập được biện pháp tổ chức thi công đường dây và TBA.

- Kỹ năng giám sát - quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề & kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20 - 30 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Nghỉ phép 1 năm 12 ngày (tính từ thời điểm ký hợp đồng chính thức).

Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Thưởng tháng lương 13 và thưởng khác.

- Du lịch 1-2 lần/năm và các loại phúc lợi khác theo chính sách nhân sự của Tập đoàn: thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

