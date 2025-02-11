Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Khảo sát và tư vấn cho khách hàng; lên giải pháp để thuyết trình với khách hàng.
Am hiểu về nguyên lý hoạt động của các dòng máy LASER
Kê BOM thiết bị phục vụ dự án.
Vẽ sơ đồ khối - logic, timechart, sơ đồ thiết bị, sơ đồ đấu nối,....
Lập trình PLC, viết giao diện HMI, lập trình vi mạch điện tử.
Nghiên cứu, tính toán các bài toán cho máy móc tự động hoá.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Phối hợp với đồng nghiệp, các phòng ban để hoàn thành công việc của cả công ty.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các chuyên ngành Điện - Điện tử/Cơ điện tử.
Thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế và lập trình PLC: Autocad, CAD, Electrics, TIA Portal, GX Work....
Thiết kế được mạch điện công nghiệp, tự động hóa
Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí công việc tương đương tại các công ty gia công cơ khí
Ưu tiên tốt nghiệm các Bách Khoa, đối với các trường khác GPA trên 3.0
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn hoặc đã làm việc tại các công ty Hàn Quốc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT
Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
Được nghỉ 2 thứ 7/tháng
Môi trường làm việc trẻ - năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

