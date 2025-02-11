Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA
- Hà Nội: Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Khảo sát và tư vấn cho khách hàng; lên giải pháp để thuyết trình với khách hàng.
Am hiểu về nguyên lý hoạt động của các dòng máy LASER
Kê BOM thiết bị phục vụ dự án.
Vẽ sơ đồ khối - logic, timechart, sơ đồ thiết bị, sơ đồ đấu nối,....
Lập trình PLC, viết giao diện HMI, lập trình vi mạch điện tử.
Nghiên cứu, tính toán các bài toán cho máy móc tự động hoá.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Phối hợp với đồng nghiệp, các phòng ban để hoàn thành công việc của cả công ty.
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế và lập trình PLC: Autocad, CAD, Electrics, TIA Portal, GX Work....
Thiết kế được mạch điện công nghiệp, tự động hóa
Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí công việc tương đương tại các công ty gia công cơ khí
Ưu tiên tốt nghiệm các Bách Khoa, đối với các trường khác GPA trên 3.0
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn hoặc đã làm việc tại các công ty Hàn Quốc
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
Được nghỉ 2 thứ 7/tháng
Môi trường làm việc trẻ - năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
