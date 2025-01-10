Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG ETEK POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG ETEK POWER
- Hà Nội: Số 189 Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống điện, sơ đồ thiết bị điện, tủ điện, Đánh giá sự đúng đắn về mặt kỹ thuật trong thiết kế của nhà thầu về hệ thống điện
Chỉ dẫn lắp đặt, xử lý lỗi, sửa chữa hệ thống điện
Chuẩn bị và phân tích bản vẽ kỹ thuật, các đặc tính kỹ thuật yêu cầu để đảm bảo việc lắp đặt tuân theo các tiêu
chuẩn kỹ thuật
Quản lý chất lượng, quản lý thiết kế
Tính toán, bóc tách chi tiết khối lượng dự án
Có am hiểu và kinh nghiệm hệ thống điện năng lượng mặt trời (Solar Power) là một lợi thế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Điện và điện điều khiển
Trình độ ngoại ngữ: Biết tiếng Anh/tiếng Trung là lợi thế
Có kinh nghiệm thiết kế, giám sát thi công mảng điện năng lượng mặt trời
Sử dụng thành thạo CAD, và các phần mềm 3D khác
Sử dụng thành thạo Word, Excell
Có thể đi công tác tại dự án theo yêu cầu của công ty
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và chủ động;
Chịu được áp lực công việc;
Mong muốn gắn bó lâu dài, có tinh thần cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG ETEK POWER Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng theo kết quả kinh doanh, dự án.
- Lương tháng thứ 13.
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước.
- Bảo hiểm sức khỏe CBNV và người thân, du lịch hàng năm, các chế độ phúc lợi công đoàn...
- Lộ trình thăng tiến chủ động với nhiều chương trình phát triển nguồn nội bộ. Tham gia các chương trình Đào tạo...
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG ETEK POWER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
