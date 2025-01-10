Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG ETEK POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 189 Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống điện, sơ đồ thiết bị điện, tủ điện, Đánh giá sự đúng đắn về mặt kỹ thuật trong thiết kế của nhà thầu về hệ thống điện

Chỉ dẫn lắp đặt, xử lý lỗi, sửa chữa hệ thống điện

Chuẩn bị và phân tích bản vẽ kỹ thuật, các đặc tính kỹ thuật yêu cầu để đảm bảo việc lắp đặt tuân theo các tiêu

chuẩn kỹ thuật

Quản lý chất lượng, quản lý thiết kế

Tính toán, bóc tách chi tiết khối lượng dự án

Có am hiểu và kinh nghiệm hệ thống điện năng lượng mặt trời (Solar Power) là một lợi thế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, <30 tuổi

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Điện và điện điều khiển

Trình độ ngoại ngữ: Biết tiếng Anh/tiếng Trung là lợi thế

Có kinh nghiệm thiết kế, giám sát thi công mảng điện năng lượng mặt trời

Sử dụng thành thạo CAD, và các phần mềm 3D khác

Sử dụng thành thạo Word, Excell

Có thể đi công tác tại dự án theo yêu cầu của công ty

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và chủ động;

Chịu được áp lực công việc;

Mong muốn gắn bó lâu dài, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG ETEK POWER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 12-15tr/ tháng

- Thưởng theo kết quả kinh doanh, dự án.

- Lương tháng thứ 13.

- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước.

- Bảo hiểm sức khỏe CBNV và người thân, du lịch hàng năm, các chế độ phúc lợi công đoàn...

- Lộ trình thăng tiến chủ động với nhiều chương trình phát triển nguồn nội bộ. Tham gia các chương trình Đào tạo...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng.

