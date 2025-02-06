Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ Phần FECON Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Mức lương 20 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

Quản lý ,sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện, điện nhẹ tại dự án

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cải tiến máy móc thiết bị tại dự án

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ sư có bằng cao đẳng, đại học: chuyên nghành điện ...

Kinh nghiệm 2 năm trên: thi công, thiết kế, vận hành hệ thống điện, điện nhẹ

Ưu tiên có kinh nghiệm Vận hành sửa chữa các hệ thống máy móc liên quan đến Điện- Thủy lực - PLC

Có kinh nghiệm thao tác trực tiếp Kiến thức chuyên môn: hệ thống điện, hệ thống điều khiển...

Tại Công ty Cổ Phần FECON Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hấp dẫn và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Các khóa đào tạo chuyên môn nâng cao, các hoạt động team-building và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên.

Chế độ thai sản đặc biệt cho cả nam và nữ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần FECON Pro Company

