Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ Phần FECON Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ Phần FECON Pro Company
Mức lương
20 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 20 - 28 Triệu
Quản lý ,sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện, điện nhẹ tại dự án
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cải tiến máy móc thiết bị tại dự án
Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ sư có bằng cao đẳng, đại học: chuyên nghành điện ...
Kinh nghiệm 2 năm trên: thi công, thiết kế, vận hành hệ thống điện, điện nhẹ
Ưu tiên có kinh nghiệm Vận hành sửa chữa các hệ thống máy móc liên quan đến Điện- Thủy lực - PLC
Có kinh nghiệm thao tác trực tiếp Kiến thức chuyên môn: hệ thống điện, hệ thống điều khiển...
Tại Công ty Cổ Phần FECON Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng hấp dẫn và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Các khóa đào tạo chuyên môn nâng cao, các hoạt động team-building và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên.
Chế độ thai sản đặc biệt cho cả nam và nữ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần FECON Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
