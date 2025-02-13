Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, Tòa nhà Tasco, Đ. Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ ĐIỆN RÁC

TUYỂN DỤNG

KỸ SƯ ĐIỆN RÁC

Mức lương: Thỏa thuận

* Mô tả công việc:

- Triển khai, giám sát và quản lý các dự án điện rác.

- Thực hiện thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống điện tại các nhà máy xử lý rác thải thành điện.

- Phối hợp với các đối tác, nhà thầu để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

- Đánh giá hiệu suất hệ thống, đề xuất giải pháp tối ưu hóa.

- Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa hệ thống điện liên quan.

- Lập báo cáo kỹ thuật và cập nhật tiến độ dự án cho cấp quản lý

- Các công việc khác theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện, Điện Công nghiệp, Cơ Điện hoặc các ngành liên quan.

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện rác hoặc các dự án năng lượng tái tạo.

- Đã từng trực tiếp tham gia triển khai, lắp đặt hoặc giám sát dự án điện rác.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin