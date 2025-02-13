Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật

Kỹ sư điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 13, Tòa nhà Tasco, Đ. Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ ĐIỆN RÁC
TUYỂN DỤNG
KỸ SƯ ĐIỆN RÁC
Mức lương: Thỏa thuận
* Mô tả công việc:
- Triển khai, giám sát và quản lý các dự án điện rác.
- Thực hiện thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống điện tại các nhà máy xử lý rác thải thành điện.
- Phối hợp với các đối tác, nhà thầu để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
- Đánh giá hiệu suất hệ thống, đề xuất giải pháp tối ưu hóa.
- Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa hệ thống điện liên quan.
- Lập báo cáo kỹ thuật và cập nhật tiến độ dự án cho cấp quản lý
- Các công việc khác theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện, Điện Công nghiệp, Cơ Điện hoặc các ngành liên quan.
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện rác hoặc các dự án năng lượng tái tạo.
- Đã từng trực tiếp tham gia triển khai, lắp đặt hoặc giám sát dự án điện rác.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 13, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-dien-thu-nhap-10tr-20tr-thang-tai-ha-noi-job293647
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 31 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 31 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 42 Triệu CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
40 - 42 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH IPS Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2000 Triệu Công Ty TNHH IPS Engineering
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư điện Bateco Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 Triệu Bateco Vietnam., JSC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Hưng
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Vi Na Phạm làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Vi Na Phạm
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Tự Động Hóa Vitech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Tự Động Hóa Vitech
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Công Nghiệp và Thương mại HTV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghiệp và Thương mại HTV Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Hưng
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Hưng
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ VẠN XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 600 USD CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ VẠN XUÂN
Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Magnat Industries làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Magnat Industries
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 900 USD Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty CP TVĐT Phát Tiển Hạ Tầng Viễn Thông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP TVĐT Phát Tiển Hạ Tầng Viễn Thông
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Công Nghệ Tiềm Năng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghệ Tiềm Năng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ VẠN XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 15 USD CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ VẠN XUÂN
600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH IPS Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2000 Triệu Công Ty TNHH IPS Engineering
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Tự Động Hóa Vitech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Tự Động Hóa Vitech
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm