Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông

Kỹ sư điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 13, Tòa nhà Tasco, Đ. Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Triển khai, giám sát và quản lý các dự án điện rác.
Thực hiện thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống điện tại các nhà máy xử lý rác thải thành điện.
Phối hợp với các đối tác, nhà thầu để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Đánh giá hiệu suất hệ thống, đề xuất giải pháp tối ưu hóa.
Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa hệ thống điện liên quan.
Lập báo cáo kỹ thuật và cập nhật tiến độ dự án cho cấp quản lý
Các công việc khác theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện, Điện Công nghiệp, Cơ Điện hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện rác hoặc các dự án năng lượng tái tạo.
Đã từng trực tiếp tham gia triển khai, lắp đặt hoặc giám sát dự án điện rác.
Am hiểu các hệ thống điện, trạm biến áp và thiết bị điện công nghiệp.
Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật như AutoCAD, PLC, SCADA,...
Khả năng làm việc nhóm và quản lý tiến độ tốt.
Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu dự án.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 01 tháng, hưởng 85% lương; Được xét tăng lương theo định kỳ và nhiều cơ hội thăng tiến; Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13,...;
Đảm bảo đầy đủ BHXH và các quyền lợi của người lao
Du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty và gia đình; Khám sức khỏe định kì;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, tòa nhà Tasco, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

