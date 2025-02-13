Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông
- Hà Nội: Tầng 13, Tòa nhà Tasco, Đ. Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Triển khai, giám sát và quản lý các dự án điện rác.
Thực hiện thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống điện tại các nhà máy xử lý rác thải thành điện.
Phối hợp với các đối tác, nhà thầu để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Đánh giá hiệu suất hệ thống, đề xuất giải pháp tối ưu hóa.
Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa hệ thống điện liên quan.
Lập báo cáo kỹ thuật và cập nhật tiến độ dự án cho cấp quản lý
Các công việc khác theo yêu cầu quản lý
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện rác hoặc các dự án năng lượng tái tạo.
Đã từng trực tiếp tham gia triển khai, lắp đặt hoặc giám sát dự án điện rác.
Am hiểu các hệ thống điện, trạm biến áp và thiết bị điện công nghiệp.
Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật như AutoCAD, PLC, SCADA,...
Khả năng làm việc nhóm và quản lý tiến độ tốt.
Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu dự án.
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông Thì Được Hưởng Những Gì
Đảm bảo đầy đủ BHXH và các quyền lợi của người lao
Du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty và gia đình; Khám sức khỏe định kì;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt Viễn thông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
