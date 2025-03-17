Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Núi Trúc, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Triển khai thiết kế cơ điện, điện nhẹ, điều hòa, thông gió cho các công trình dân dụng, quy mô nhà phố, biết thự, villa, dự án…. các dạng công trình khác

Thiết kế theo công năng của bản vẽ kiến trúc và yêu cầu của chủ đầu tư

Thống kê bóc tách khối lượng hạng mục

Giám sát tác giả phần cơ điện trong quá trình thi công công trình

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan

Sử dụng thành thạo AutoCad và các phần mềm liên quan đến thiết kế cơ điện

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về thi công, tốc độ triển khai công việc nhanh hiệu quả

Phối hợp tốt với các bộ phận liên quan đạt hiệu quả cao trong công việc

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong mảng dự án

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 12 triệu + sản lượng (Thu nhập không giới hạn)

Hưởng các chế độ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin