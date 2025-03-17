Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 20 Núi Trúc, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Triển khai thiết kế cơ điện, điện nhẹ, điều hòa, thông gió cho các công trình dân dụng, quy mô nhà phố, biết thự, villa, dự án…. các dạng công trình khác
Thiết kế theo công năng của bản vẽ kiến trúc và yêu cầu của chủ đầu tư
Thống kê bóc tách khối lượng hạng mục
Giám sát tác giả phần cơ điện trong quá trình thi công công trình
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan
Sử dụng thành thạo AutoCad và các phần mềm liên quan đến thiết kế cơ điện
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về thi công, tốc độ triển khai công việc nhanh hiệu quả
Phối hợp tốt với các bộ phận liên quan đạt hiệu quả cao trong công việc
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong mảng dự án
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9 - 12 triệu + sản lượng (Thu nhập không giới hạn)
Hưởng các chế độ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG XCONS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
