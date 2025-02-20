Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
JobsGO Recruit

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Bien Hoa, Đồng Nai

- Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch thực hiện cho hạng mục mình phụ trách căn cứ trên bảng tiến độ chung của dự án
- Làm việc với tư vấn giám sát, CĐT về vướng mắc hiện trường, nhận và bàn giao mặt bằng thi công.
- Xác nhận BBHT thi công phát sinh và vướng mắc (nếu có). Đảm bảo tiến độ, chất lượng hạng mục mình được giao giám sát.
- Đảm bảo hạng mục được giao được triển khai, lắp đặt theo đúng thiết kế/bản vẽ shop được Chủ đầu tư phê duyệt.
- Trực tiếp giám sát quá trình thi công của thầu phụ/tổ đội.
- Phối hợp với cán bộ quản lý dự án đề xuất vật tư phục vụ thi công trình chỉ huy trưởng duyệt trước khi đặt hàng. Kiểm soát việc giao nhận vật tư cho nhà thầu/tổ đội.
- Xử lý các vấn đề phát sinh với nhà thầu/tổ đội tại công trường.
- Phối hợp với chỉ huy trưởng để điều chỉnh phương án thi công khi có yêu cầu từ Chủ đầu tư hoặc xuất phát từ hiện trường.
- Làm hồ sơ hoàn công, hồ sơ chất lượng trình tư vấn giám sát, chủ đầu tư
- Nghiệm thu khối lượng với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát các hạng mục được giao.
- Thực hiện các công việc đặc thù tùy vào khối lượng công việc giám sát, theo sự điều động và thống nhất của Chỉ huy trưởng dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành điện
- Có kinh nghiệm trong mảng thi công lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp đến cấp 22kV, điện hạ tầng khu dân cư là một lợi thế. Nếu chưa có sẽ được đào tạo. Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp.
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III trở lên là một lợi thế.
- Chuyên môn: Cung cấp điện, Hệ thống điện, Điện công nghiệp;
Kỹ năng/khả năng:
- Đọc hiểu tốt bản vẽ kỹ thuật;
- Thành thạo tin học văn phòng và Autocad;
Phẩm chất cá nhân:
- Trung thực, nhanh nhẹn, năng động;
- Có tinh thần trách nhiệm cao;
- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Chấp nhận đi công tác xa (các huyện trong tỉnh Đồng Nai)

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Phụ cấp: thỏa thuận theo năng lực ứng viên.
- Thưởng Lễ/Tết, sinh nhật, cưới hỏi, lương tháng 13;
- Được xét nâng lương hàng năm;
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BNN và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước;
- Được hỗ trợ công tác phí;
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.
- Được tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

