Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Số 4, Ngõ 11 Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải,Quảng Ninh, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy

- Triển khai Phương án kết cấu công trình dân dụng,công nghiệp, triển khai hồ sơ bản vẽ thi công....

- Lên mô hình tính toán Etabs, Safe, tính toán, làm thuyết minh tính toán kết cấu....

- Phối hợp với các bộ môn liên quan trong việc triển khai hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thiết kế

- Thực hiện các công việc của chủ trì giao xuống, hoàn thành công việc đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật, tiến độ được giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm thiết kế kết cấu.

- Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, Ec2... để phục vụ cho tính toán kết cấu và bảo vệ phương án thẩm tra

- Chăm chỉ, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Xét tăng lương hàng năm tương xứng với đóng góp của cá nhân

- Chế độ phúc lợi theo quy định công ty

- Chế độ nghỉ ngày lễ, tết và du lịch hằng năm đầy đủ theo lịch Công ty và Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

