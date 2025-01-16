Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

Kỹ sư kết cấu máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Số 4, Ngõ 11 Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải,Quảng Ninh, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai Phương án kết cấu công trình dân dụng,công nghiệp, triển khai hồ sơ bản vẽ thi công....
- Lên mô hình tính toán Etabs, Safe, tính toán, làm thuyết minh tính toán kết cấu....
- Phối hợp với các bộ môn liên quan trong việc triển khai hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thiết kế
- Thực hiện các công việc của chủ trì giao xuống, hoàn thành công việc đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật, tiến độ được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm thiết kế kết cấu.
- Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, Ec2... để phục vụ cho tính toán kết cấu và bảo vệ phương án thẩm tra
- Chăm chỉ, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Xét tăng lương hàng năm tương xứng với đóng góp của cá nhân
- Chế độ phúc lợi theo quy định công ty
- Chế độ nghỉ ngày lễ, tết và du lịch hằng năm đầy đủ theo lịch Công ty và Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Ngõ 11 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

