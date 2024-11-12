Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 - 18 - 20 - 24 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng - triển khai mô hình BIM (Revit) kết cấu; kiểm tra xung đột và phối hợp quản lý mô hình, cập nhật với các bộ môn Kiến trúc, MEP;

Hỗ trợ tính toán, triển khai hồ sơ thiết kế kết cấu (AutoCad) theo từng giai đoạn khi cần thiết và theo sự phân công của Chủ trì thiết kế;

Hỗ trợ theo đoàn giám sát tác giả khi có yêu cầu;

Thực hiện báo cáo định kỳ và khi có yêu cầu;

Thực hiện các công việc khác do sự điều động của Chủ trì thiết kế.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (giờ hành chính).

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng,...và các chuyên ngành liên quan.

Từ 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Đã từng thực hiện hồ sơ thiết kế và triển khai dự án nhà cao tầng (Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong công ty tư vấn thiết kế).

Từ 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Đã từng thực hiện hồ sơ thiết kế và triển khai dự án nhà cao tầng (

Sử dụng thành thạo các phần mềm: REVIT, Autocad, Etabs, Safe, DCE, Prokon…Sử dụng tốt BIM (Revit) trong công tác thiết kế kết cấu.

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. Khả năng quản lý bản vẽ tốt.

Tại Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm).

Các chế độ BHXH đầy đủ khi ký HĐLĐ chính thức; khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Được hưởng lương tháng 13; thưởng Lễ, Tết theo chính sách và tình hình kinh doanh của Công ty.

Hưởng hàng loạt các phúc lợi liên quan đến sức khỏe, đời sống, tinh thần như: Gói bảo hiểm sức khỏe, Company Trip,...

Chế độ làm việc đảm bảo và có cơ hội thăng tiến.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam

