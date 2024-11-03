Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng cho từng giai đoạn của dự án, từ vật liệu, thiết bị đến quá trình thi công Kiểm tra chất lượng vật liệu: Đảm bảo tất cả vật liệu đầu vào đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã đề ra Giám sát quá trình thi công: Theo dõi sát sao quá trình thi công, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, tiêu chuẩn được phê duyệt. Kiểm ra các công đoạn thi công: Thực hiện các phép đo, kiểm tra, nghiệm thu các công đoạn thi công như đổ bê tông, lắp đặt hệ thống điện nước,... Phát hiện và xử lý các sai lệch: Kịp thời phát hiện các sai sót, lỗi kỹ thuật và các đề xuất các giải pháp khắc phục. Lập báo cáo chất lượng: Tổng hợp, phân tích dữ liệu kiểm tra và lập báo cáo chất lượng định kỳ gửi cho chủ đầu tư và các bên liên quan. Tham gia các cuộc họp về chất lượng: Thường xuyên tham gia các cuộc họp để đánh giá tiến độ, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng. Lập dự toán Quản lý chi phí, hợp đồng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức và kinh nghiệm

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Xây dựng

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm giám sát thi công thực tế

- Am hiểu kiến thức về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công, vật liệu xây dựng.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp: có khả năng giao tiếp với Chủ đầu tư, nhà thầu, nội bộ...

- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc,

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng lập báo cáo

3. Thái độ

- Trách nhiệm

- Cẩn thận

- Tính sẵn sàng cao

4. Yêu cầu khác

- Giới tính, độ tuổi: Nam, từ 23 – 35 tuổi

- Yêu cầu đặc thù công việc:

+ Có sức khỏe tốt, làm việc tại các công trình thi công

+ Khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc và quy trình làm việc mới.

- Thời gian thử việc 02 tháng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1.Thu nhập: từ 15 - 20 triệu đồng/ tháng tùy theo năng lực (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp + Thêm giờ)

15 - 20 triệu

✓ Lương thêm giờ theo hệ số: Ngày thường x 1,5; ngày Chủ nhật x 2; ngày Lễ x 3 theo luật lao động

2.Thưởng: Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, ...

3.Chế độ phúc lợi:

✓ Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức

✓ Phụ cấp: ăn trưa, thêm giờ, nghề, công trình, kinh doanh, ...

✓ Trợ cấp: điện thoại, xăng xe, thuê nhà, công tác, ...

✓ 13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)

✓ Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín

✓ Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty

✓ Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ

✓ Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty

✓ Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

