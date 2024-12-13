Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà VPI 167 Trung Kính, Yên Hòa,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Thiết kế cầu thép và các cấu kiện liện quan theo tiêu chuẩn của Nhật.
Tạo bản vẽ thiết kế về dầm thép (dầm chính, dầm ngang, giằng, ...), bản mặt cầu, đường kiểm tra, hệ thống thoát, hệ thống chống động đất,...
Tính toán khối lượng thép, bê tông, diện tích sơn, ....
Tính toán các yếu tố hình học của cầu.
Tính toán kết cấu.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp hệ chính quy, chuyên ngànhthiết kế cầu đường.
Có kinh nghiêm, hiểu biết về kết cấu cầu thép hay các kết cấu thép liên quan (sẽ được đào tạo thêm).
Sử dụng thành tạo Autocad, Excel,... biết Autolisp, Autocad API là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc 2- 3 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế cầu.
Có kỹ năng giao tiếp tốt (Đọc, viết, nói) tiếng việt, biết ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật là một lợi thế.
Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T Thì Được Hưởng Những Gì
Ngày nghỉ lễ theo quy định của Việt Nam và thêm 4 ngày nghỉ hè của công ty;
Giờ làm việc linh hoạt từ 8:00 đến 17:00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6;
Overtime tính theo Luật lao động;
Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ cho nhân viên trên tổng lương;
Ngoài ra có thêm gói bảo hiểm sức khỏe mở rộng và hỗ trợ gói tập sức khỏe cho nhân viên;
Hỗ trợ học phí cho các khóa học phục vụ cho công việc (khóa học tiếng Nhật, khóa học phần mềm...);
Review lương: 2 lần/ năm, thưởng hè + thưởng tết...;
Du lịch công ty, teambuilding, tiệc sinh nhật hàng tháng và các phúc lợi khác;
Có cơ hội làm việc tại Nhật đối với những ứng viên có N3 trở lên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
