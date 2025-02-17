Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Thiết Kế Cơ Điện Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 32 Đường số 8, Khu dân cư Ven Sông, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM - 35 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng., Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Triển khai công việc theo quy trình thiết kế, thiết kế các hạng mục P&S cho các dự án khách sạn cao cấp, tòa nhà, chung cư cao cấp, bệnh viện, trường học, khu trung tâm thương mại,…;

- Trao đổi và tư vấn cho khách hàng

- Tham gia, hỗ trợ thiết kế ý tưởng cho đến bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công;

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thời gian làm việc: chỉ từ thứ 2 đến thứ 6

Yêu cầu: Thành thạo Autocad, Revit hoặc BIM.

- Kinh nghiệm 1 năm trở lên

Tại Công ty TNHH Thiết Kế Cơ Điện Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: up 18 triệu (Mạnh dạn thỏa thuận theo năng lực)

- Thưởng Tết, phụ cấp;

- Được tổ chức sinh nhật hàng tháng, đi du lịch theo chính sách công ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý nhanh chóng;

- Ứng viên sẽ được bổ nhiệm vị trí quản lý khi phỏng vấn nếu năng lực phù hợp;

- Môi trường làm việc hiện đại, đồng nghiệp trẻ thân thiện

- Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định

Địa điểm làm việc: 32, Đường số 8, Khu dân cư Ven Sông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM

(VP. ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Kế Cơ Điện Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.