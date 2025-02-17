Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Thiết Kế Cơ Điện Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH Thiết Kế Cơ Điện Xanh
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 32 Đường số 8, Khu dân cư Ven Sông, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM
- 35 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng., Quận 7
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Triển khai công việc theo quy trình thiết kế, thiết kế các hạng mục P&S cho các dự án khách sạn cao cấp, tòa nhà, chung cư cao cấp, bệnh viện, trường học, khu trung tâm thương mại,…;
- Trao đổi và tư vấn cho khách hàng
- Tham gia, hỗ trợ thiết kế ý tưởng cho đến bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công;
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thời gian làm việc: chỉ từ thứ 2 đến thứ 6
Yêu cầu: Thành thạo Autocad, Revit hoặc BIM.
- Kinh nghiệm 1 năm trở lên
Yêu cầu: Thành thạo Autocad, Revit hoặc BIM.
- Kinh nghiệm 1 năm trở lên
Tại Công ty TNHH Thiết Kế Cơ Điện Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: up 18 triệu (Mạnh dạn thỏa thuận theo năng lực)
- Thưởng Tết, phụ cấp;
- Được tổ chức sinh nhật hàng tháng, đi du lịch theo chính sách công ty
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý nhanh chóng;
- Ứng viên sẽ được bổ nhiệm vị trí quản lý khi phỏng vấn nếu năng lực phù hợp;
- Môi trường làm việc hiện đại, đồng nghiệp trẻ thân thiện
- Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định
Địa điểm làm việc: 32, Đường số 8, Khu dân cư Ven Sông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
(VP. ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI)
- Thưởng Tết, phụ cấp;
- Được tổ chức sinh nhật hàng tháng, đi du lịch theo chính sách công ty
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý nhanh chóng;
- Ứng viên sẽ được bổ nhiệm vị trí quản lý khi phỏng vấn nếu năng lực phù hợp;
- Môi trường làm việc hiện đại, đồng nghiệp trẻ thân thiện
- Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định
Địa điểm làm việc: 32, Đường số 8, Khu dân cư Ven Sông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
(VP. ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Kế Cơ Điện Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI