Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM
- Bắc Ninh: Số 8, Đường 15, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
- Dựng, xây quy trình, sản xuất SOP, tiêu chuẩn kiểm tra, danh sách vật liệu, khuôn dụng cụ, phát triển đồ gá, bản vẽ thiết kế cơ chế và gửi các tài liệu liên quan đến SAP.
- Thiết kế các sản phẩm máy tự động, bán tự động, thiết kế đồ gá (Jig) phục vụ ngành công nghiệp.
- Xây dựng bản vẽ 3D từ bản vẽ 2D của khách hàng.
- Xây dựng các bản vẽ gia công, bản vẽ lắp ráp.
- Bóc tách nguyên vật liệu và tạo BOM cho sản phẩm. Nhập dữ liệu BOM lên hệ thống ERP của công ty.
- Tham gia đối ứng khách hàng, kiểm soát tiến độ của đơn hàng.
- Kiểm soát và xử lý khi có sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.
- Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành nhiệm vụ chung.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong lĩnh vực thiết kế máy tự động, bán tự động, đặc biệt ưu tiên thiết kế máy cho ngành công nghiệp điện tử
